Camionisti bloccati al confine, Ue e Governo intervengano

“Ci giungono notizie sconcertanti di quello che stanno vivendo centinaia di camionisti lasciati soli e bloccati al nostro confine goriziano dalle autorità slovene", dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. "Mi chiedo dove sia la solidarietà di questa Europa che consapevolmente lascia nell’oblio i nostri lavoratori senza saper dare alcuna risposta. E’ lecito chiedersi se allo stesso modo vengono controllati i camionisti che provengono dall'Europa in territorio italiano. E’ stato chiuso illegittimamente il traffico merci all’Italia e queste arbitrarie iniziative non censurate dall’Unione europea peseranno molto nei rapporti futuri".

"Bene il Presidente Fedriga che ha chiesto misure urgenti al Governo. Pretendiamo immediate risposte. A tutto ciò si aggiunge la necessità di garantire dotazioni di sicurezza per le nostre forze dell’ordine e la profilassi igienica in loco, che allo stato attuale è mal gestita al netto degli encomiabili sforzi dei nostri operatori", conclude Rizzetto, coordinatore per il Friuli Venezia Gilulia del partito, che annuncia un’interrogazione su quanto sta accadendo in danno ai lavoratori italiani a cui è impedito di raggiungere le proprie destinazioni in Europa dell'Est o nei Balcani.