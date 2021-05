Campoformido, 70mila euro per la manutenzione dei canali a Passons e Bressa

“La Regione ha stanziato 70mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza del canale di Passons e del canale di Bressa di competenza del Consorzio Pianura Friulana, in tempi rapidi vista le difficoltà espresse dagli imprenditori agricoli locali di irrigare i terreni”.



Lo rende noto il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, esprimendo soddisfazione “per l’aggiornamento nella DGR 519 del 1 aprile 2021, del programma annuale 2021 e triennale 2021-23 degli interventi dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche di competenze di Servizio difesa del suolo, sulla rete idrografica regionale che ha incluso anche i canali di Campoformido”.



Bordin ribadisce come “lo stanziamento per la manutenzione dei canali Passons e Bressa rientrano all’interno del programma di interventi affidati al Consorzio Bonifica Pianura Friulana per un totale di circa 1.620.000 euro”.

“Il Consorzio –spiega il direttore Armando Di Nardo- già interviene con la manutenzione ordinaria di talune tratte dei canali di Passons e di Bressa per usi irrigui di soccorso qualora durante il periodo estivo ci sia la necessità e la relativa disponibilità idrica. Il finanziamento concesso dalla Direzione regione ambiente permetterà invece di programmare interventi idonei a risolvere alcune criticità segnalate dal Consorzio e realizzare lavori di sistemazione idraulica finalizzata al ripristino del corretto deflusso delle acque”.



Il vicesindaco di Campoformido, Christian Romanini, ringrazia “anche a nome della Sindaco Erika Furlani, la Giunta Regionale per lo stanziamento di 70mila previsti per la manutenzione dei Canali di Passons e di Bressa e il capogruppo della Lega Mauro Bordin, presenza sempre attenta e disponibile a raccogliere le istanze del territorio, al quale avevo esposto le segnalazioni di alcuni imprenditori agricoli e nostri concittadini che mi avevano evidenziato la necessità di questo intervento di manutenzione dei corsi d'acqua utilizzati per l'irrigazione della campagna di Bressa e Campoformido".