Campoformido, bilancio di previsione approvato tra forti polemiche

Bilancio approvato, ma con polemica e l'uscita dall'aula dei consiglieri di due liste. Ieri, giovedì 25 giugno, a Campoformido si è svolto il Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio di previsione dell’Amministrazione Furlani. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'utilizzo delle risorse per il triennio 2020-2022. I Consiglieri di opposizione Bertolini, Botti e Zuliani della lista Progetto Comune, seguiti poi dai consiglieri della lista Uniti per il Comune, hanno abbandonato l’aula rifiutandosi di partecipare alla votazione, in segno di protesta.

Nella dichiarazione di voto letta in consiglio i rappresentanti della lista Progetto Comune hanno esordito dicendo che "non c'è molto da dire su un bilancio che non fa altro che recepire esigenze di ordinaria amministrazione. E non si venga a usare la scusa, come puntualmente è già stato fatto notare, che siccome c'è stata l'emergenza sanitaria allora guai ad aprire bocca sul 2020".



La lista Progetto Comune ha così espresso "il suo disappunto e sconcerto per i comportamenti, reiterati, che testimoniano una profonda arroganza e mancanza di rispetto verso l'istituzione del consiglio comunale e del confronto democratico da parte della sindaca e della giunta"."Come possiamo partecipare a un voto su un documento che è il più importante di tutti se non ci è stata nemmeno data la possibilità concreta di intervenire almeno con un emendamento - hanno chiesto all'aula i consiglieri di Progetto Comune -? Che peso avrebbe, che significato avrebbe un voto di qualsiasi tipo, favorevole o contrario? Anche un voto contrario sarebbe troppo".

Contestate anche le tempistiche con cui è stato richiesto alla minoranza di presentare gli emendamenti al bilancio "in soli tre giorni lavorativi, inviando la notifica di deposito del bilancio, la settimana che conteneva due week end, il festivo del 2 giugno e la chiusura degli uffici per il ponte".

Il gruppo è rientrato per la discussione del punto 12 all'ordine del giorno.