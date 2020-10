Caneva, ecco la squadra di Dino Salatin

Formata a Caneva la nuova Giunta del sindaco Dino Salatin. E’ composta da Francesco Zoldan, in qualità di Vicesindaco con le deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità e mobilità sostenibile, Sicurezza e Comunicazione. Francesca Coan avrà le deleghe a Istruzione, Politiche sociali, Famiglia e Gemellaggi. Giulia De Marco sarà l'assessore a Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Cultura. Nicola De Pieri avrà le deleghe ad Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata e Protezione Civile. Gianluigi Zanusso sarà l'assessore ad Associazionismo, Volontariato, Sport e tempo libero.

Il Sindaco ha le deleghe del Bilancio, Finanze, Personale, Sviluppo Sostenibile del Territorio, Attività Produttive e Turismo. "Ho deciso, in accordo con i coordinatori delle Liste che hanno appoggiato la mia candidatura, di rinnovare gran parte della Giunta, inserendo nella squadra di governo di Caneva delle persone nuove, alcune anche alla prima esperienza, perché probabilmente la disaffezione della gente alla partecipazione politica è dovuta anche alla mancanza di rinnovamento", spiega Salatin. "La nostra azione politica ispirata al motto Continuità nel Cambiamento prevede ovviamente di continuare nel solco tracciato dall’Amministrazione Gava, che ha attuato un nuovo modo di relazionarsi fra cittadini e amministrazione comunale, molto più vicina al cittadino. Ma prevede soprattutto d'implementare il nostro operato e la scelta di una nuova e

giovane squadra, sarà di stimolo per tutti noi per poter raggiungere i migliori e più ambiziosi obiettivi come declinato nel nostro programma e conseguentemente per dare un futuro sostenibile a Caneva".

"Metteremo comunque sempre al centro del nostro progetto i Cittadini e con passione e competenza attueremo tutte le politiche necessarie per poter raggiungere il nostro obiettivo primario, per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia: il Bene Comune e il sentirsi Comunità”, conclude il sindaco.