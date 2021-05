Cantieri lavoro prorogati al 30 settembre

Il termine dei progetti Cantieri lavoro 2020, che prevedono l'impiego da parte dei Comuni di disoccupati per attività temporanee o straordinarie di tipo forestale, vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana, è stato prorogato di tre mesi, fino al 30 settembre 2021. A deciderlo la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro Alessia Rosolen.

"Il perdurare dell'epidemia ha provocato - spiega Rosolen - anche nell'ambito dei cantieri di lavoro molte assenze, peraltro non remunerate, da parte dei lavoratori. L'Amministrazione regionale ha ritenuto quindi opportuno, anche a fronte di numerose richieste pervenute dai Comuni beneficiari del finanziamento regionale, disporre lo spostamento del termine al 30 settembre".

La Regione investirà per il 2021 complessivamente quasi tre milioni di euro per finanziare i Comuni affinché impieghino disoccupati in progetti di cantieri lavoro della durata da 3 a 8 mesi per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità. L'avviso pubblico 2021 che definisce i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti, è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Rosolen.

Sarà possibile presentare le domande di finanziamento dalle 10 del 7 maggio alle 12 del 3 giugno. L'avviso sarà pubblicato in questi giorni.

I soggetti beneficiari sono i Comuni o loro forme associative e le risorse disponibili vengono assegnate prioritariamente a favore dei Comuni ricompresi nei Comprensori montani con un numero di residenti, calcolato al 31 dicembre 2019, non superiore a 15.000 unità.

I lavoratori in disoccupazione devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia e non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale; non devono essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale; devono essere inseriti nelle graduatorie redatte dai Centri per l'impiego regionali. Il lavoratore mantiene lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere di lavoro.

I Centri per l'impiego individuano i lavoratori in base ad una graduatoria definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi in base allo stato di disoccupazione - massimo 35 punti, all'Isee - massimo 25 punti, età anagrafica - 15 punti e unico genitore presente nel nucleo - 25 punti. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il lavoratore più giovane di età.

La Regione finanzia il 100% dell'indennità giornaliera fissata in euro 68,65 e il 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo. Rimangono a carico dei soggetti beneficiari le spese relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.