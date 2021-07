Caos mense, la Lega Fvg si schiera con Fontanini

“Voglio esprime tutta la fiducia del movimento Lega Fvgal sindaco di Udine Fontanini e la nostra stima per il lavoro svolto fino ad ora per la città dopo anni di tragica amministrazione di centro sinistra. Rimettendo le deleghe, l’assessore Battaglia ha agito con senso di responsabilità nei confronti della giunta comunale e di tutti i cittadini udinesi. Ora aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. Spiace vedere tentativi di utilizzare questo singolo caso per screditare l’operato delle giunta sia da parte dell’opposizione che da parte di altri soggetti in cerca di visibilità. In un momento storico così difficile, servirebbe l’apporto e la collaborazione di tutti per lavorare assieme per il bene della città e dei cittadini, e non per qualche like in più su Facebook". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto.