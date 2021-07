Caos mense scolastiche, l'assessore Battaglia rimette le deleghe

In seguito all'indagine dei Carabinieri del Nas di Udine sui gravi disservizi nelle mense scolastiche che ha interessato anche il Comune di Udine, l'Assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia oggi ha restituito le deleghe assegnatele.

Battaglia, proprio alla luce delle sue competenze, è stata coinvolta in prima persona nell’inchiesta avviata in seguito agli accertamenti effettuati dai militari nelle strutture gestite dalla ditta Ep, che si era aggiudicata l'appalto per il servizio in diverse scuole friulane.

Il Sindaco Pietro Fontanini ha accettato le dimissioni e ha assunto direttamente le deleghe a Istruzione, Pari opportunità, Politiche per il superamento delle disabilità e Innovazione.

La decisione, a quanto si apprende, è stata presa e condivisa in una riunione di maggioranza che ha visto un sereno confronto tra il sindaco, il suo vice, Loris Michelini, l'assessore al Bilancio Francesca Laudicina, la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Lorenza Ioan, l'assessore alla Sanità Giovanni Barillari, Luca Onorio Vidoni, capogruppo di Fratelli d'Italia, e il coordinatore cittadino di Autonomia Responsabile Sandro Bassi.

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota di Palazzo D'Aronco - guarda con fiducia al lavoro della Magistratura e auspica una definizione rapida delle responsabilità di questa grave vicenda che vede il Comune danneggiato in un servizio delicatissimo come quello delle mense scolastiche, i cui protagonisti sono i bambini e le famiglie udinesi".