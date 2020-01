Capitale della cultura 2025, Gorizia o Pirano?

"In Fvg regna l'assoluto disordine e, oltre a mancare una visione comune, sia generale sia su specifiche partite, appare evidente come l'azione di Fedriga e della sua Giunta sia diretta unicamente alla promozione della propaganda di stampo leghista. L'ultima dimostrazione è il duplice sostegno alla candidatura di città europea della cultura 2025 a Gorizia - Nova Gorica e a Capodistria-Pirano: non c'è alcuna regia da parte di Fedriga con il rischio di creare azioni conflittuali fra loro". Lo dice il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando le diverse candidature di sostegno, provenienti entrambe dal Fvg, per la Capitale europea della cultura che spetta nel 2025 alla Slovenia, da un lato l'amministrazione regionale a sostegno del progetto Nova Gorica-Gorizia, dall'altro Trieste per Capodistria-Pirano.

"Da come sono stati gestiti i bandi cultura, fino a quest'ultimo caso, appare evidente quanto questa Giunta sia lontana dal territorio e come, in questo modo, si perdono e si perderanno occasioni di vera sinergia culturale ed economica della nostra regione con il contesto europeo. Il conto di questa trascuratezza e anarchia assoluta, sarà pagato da tutto il sistema Fvg, dai cittadini alle imprese che per Fedriga, evidentemente, vengono dopo il suo partito. In maniera colorita un classico caso dove una mano non sa cosa fa l’altra". Esternamente, conclude Bolzonello, "diamo l’idea di pressapochismo e di mancanza di coordinamento regionale, come un danno d’immagine per la nostra regione".

La replica di Diego Bernardis

“Leggo esterrefatto i commenti del consigliere regionale Sergio Bolzonello riguardo alla presunta assenza da parte della Regione per la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a capitale europea della cultura 2025. Evidentemente il collega Bolzonello ultimamente è stato particolarmente distratto. Il supporto che la Regione ha dato e continuerà a dare al capoluogo isontino per poter giocare fino in fondo le proprie carte in questa partita è concreto: 200mila euro per lo scorso anno e altrettanti per quello in corso. Questi sono fatti, il resto sono soltanto chiacchiere e polemica che non fanno il bene di nessuno, né di Gorizia, né dei cittadini dell’Isontino, né della regione Friuli Venezia Giulia”. Questa la risposta arrivata dal Presidente della V Commissione, Diego Bernardis, al capogruppo Dem.

In particolare, Bernardis aggiunge: “Siamo ormai abituati ad assistere ai tristi sproloqui degli esponenti Dem, tuttavia si sta veramente oltrepassando il segno del buonsenso. Non vorrei che questa sterile polemica inficiasse il grande lavoro che la Regione, il Comune di Gorizia, il Comune di Nova Gorica e diverse associazioni del territorio stanno portando avanti per traguardare l’importante obiettivo di capitale europea della cultura 2025. In questo momento, più che comunicati stampa ed esternazioni prive di fondamenta, sarebbe lecito aspettarsi un apporto fattivo, propositivo e concreto da parte di tutti gli attori in campo. Sarebbe il caso di entrare nell’ordine delle idee che, nel caso l’ambito risultato venisse raggiunto, non ne beneficerebbe soltanto il territorio goriziano, bensì l’intera regione Friuli Venezia Giulia”.

“Comunque – conclude Bernardis – oltre a ringraziare il Presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Tiziana Gibelli per la vicinanza che sempre dimostrano per Gorizia e il territorio Isontino, il nostro impegno è quello di continuare a lavorare con determinazione con la consapevolezza che un territorio unico e transfrontaliero come quello di Gorizia con Nova Gorica è un unicum senza precedenti, con altissime potenzialità da esprimere ed eccellenze che ci invidiano in tutto il mondo”.