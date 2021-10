Capitali della Cultura, Gorizia a Procida

C'era anche Gorizia-Nova Gorica all'evento di Procida dedicato alle Capitali della Cultura. Tra gli ospiti dell'incontro che ha chiuso la Summer School sull'isola campana, che sarà Capitale della cultura italiana nel 2022, il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha preso parte al confronto con Andrea Cusumano, artista e drammaturgo, già assessore alla cultura del Comune di Palermo, Antonio Carannante, assessore con delega ai rapporti con le Università Comune di Procida, Michele Guerra, assessore alla Cultura Comune di Parma, Vesna Humar, project manager e responsabile progetto GO 2025, Agostino Riitano, project manager Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura, Chiara Rizzi, Università della Basilicata, e Angelo Varni, Università di Bologna, già Presidente dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, coordinati da Giuseppe Cataldi, Università di Napoli “L’Orientale”.

A margine dell'incontro, in un'intervista Ziberna ha sottolineato la grande sfida in vista del 2025: "E' la prima volta che la capitale della cultura è rappresentata da due città diverse. Non c’è alcun confine in Italia che venga vissuto come il nostro".

"E' un percorso molto impegnativo, legato alla promozione del territorio. La cortina di ferro che ha tagliato in due l’Europa e la nostra città ha portato a vivere due storie completamente diverse. Solo 20 anni fa nessuno avrebbe potuto pensare a un risultato simile. Oggi, invece, possiamo essere testimonianza di come un confine possa diventare elemento d’unione. Gli investimenti e gli interventi dovranno guardare non solo al 2025, ma a quello che accadrà nel 2026", ha concluso Ziberna.