Carburante e confini, botta e risposta M5S - Lega

"Il consigliere della Lega, Diego Bernardis, parla di un non meglio precisato aumento dei consumi di carburante nell'Isontino. Non è chiaro però se questa crescita è generalizzata o vale soltanto per qualche gestore". Lo afferma la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo.

"È vero che c'è stato un aumento di litri erogati, ma di che cosa parliamo? Benzina o gasolio? - si domanda Dal Zovo -. Non si può inoltre nascondere che ciò sta accadendo solo perché i confini sono chiusi e quindi le persone sono obbligate a far benzina in Italia. Lo dimostra anche la domanda di nuove tessere arrivata alle camere di commercio. Basterà quindi che la situazione legata alla pandemia migliori e i confini si riaprono perché la 'magia' svanisca".

"Potrebbe anche essere che ci sia qualche gestore che, avendo il prezzo più basso di altri, si trova ad avere maggior affluenza di persone che fanno rifornimento. Ma per uno che gioisce, temiamo che ce ne siano altri che piangono - aggiunge la portavoce M5S -. Per anni abbiamo chiesto, e continuiamo a farlo, che il meccanismo degli sconti preveda una maggiorazione nella fascia confinaria. Se le cose stanno effettivamente come dice Bernardis, avevamo ragione”.

"Tra l'emergenza Covid e la concorrenza che la Slovenia tornerà a fare, non vediamo un futuro roseo - conclude Dal Zovo -. Se vogliamo agire, bisogna farlo subito, ma con l'istituzione di un'area di armonizzazione fiscale, non con ulteriori tavoli o con fondi nazionali che si sommano a quelli regionali. Una soluzione che sarebbe più equa ed efficace per tutte le categorie, non solo per i benzinai".

"Se non parlassimo di posti di lavoro, prosperità, possibilità di sviluppo e tenuta di un intero sistema economico, avrei fatto anche a meno di rispondere alle parole della consigliera regionale Ilaria Dal Zovo (M5S). Tuttavia, per quanto premesso, ricordo che al Governo del Paese siedono esponenti del suo stesso movimento e che sarebbe ora li interpellasse per contribuire fattivamente alla soluzione del problema". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), replicando a Dal Zovo.

"La Lega - aggiunge l'esponente del Carroccio - ha portato in Consiglio regionale una mozione approvata all'unanimità e il cui seguito è stato un tavolo di lavoro a cui siedono il presidente Massimiliano Fedriga e membri della sua Giunta, alcuni sindaci e portatori di interesse. Inoltre, la quasi totalità dei Comuni del Goriziano ha già approvato una mozione a supporto dell'iniziativa e sono state depositate in Parlamento un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, oltreché una proposta di legge firmata da tutti gli esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia e un'interrogazione in europarlamento. Questi sono atti concreti, non parole e polemiche che non fanno il bene di nessuno se non di chi è in cerca di visibilità".

"Stiamo parlando di una tematica seria, da cui dipendono il futuro di famiglie e centinaia di posti di lavoro. Non è accettabile - conclude Bernardis - che il Movimento 5 Stelle intenda affrontarlo in modo ideologico e solo per puro spirito di opposizione inconcludente. Le porte sono aperte a tutti e la volontà di collaborare c'è, a patto che il contributo sia propositivo e abbia come finalità lo sviluppo e la prosperità dei nostri territori che soffrono la mancanza di strumenti per armonizzare l'economia di confine".