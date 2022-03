Carburanti, via libera al maxi-sconto regionale

Scatta da venerdì 1 aprile l'aumento dello sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Energia e alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. La misura è stata approvata in via definitiva dopo il via libera in sede di IV Commissione.

Per la zona 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato) il provvedimento dell'Esecutivo stabilisce che ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiunga a partire dall’1 aprile un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 centesimi per la benzina e 20 per il gasolio.

Inoltre, per la zona 2 (Comuni a contributo base), ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina dall’1 aprile si aggiunge un abbattimento di prezzo di altri 8 centesimi, raggiungendo così un valore complessivo della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passerà da 9 a 16 centesimi grazie all'ulteriore contributo di 7 centesimi disposto dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia.

Infine, in base a una legge regionale già in vigore, per i possessori di auto ibride è previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi sul prezzo del carburante, portando così ora, con il provvedimento odierno, la riduzione a raggiungere una punta massima di 34 centesimi per la benzina in area 1.

"Lo sforzo ulteriore della Giunta voluto dal governatore Fedriga e condiviso con l'assessore alle Finanze Zilli si aggiunge a quello del Governo, ma rischia di essere vano - ha rilevato Scoccimarro - se compagnie petrolifere, grossisti e gestori non faranno la loro parte contribuendo, anche sacrificando qualche centesimo al litro di margine, al fine di contribuire alla limitazione del 'turismo del pieno' oltre confine: infatti dall’1 aprile sarà sconveniente visto che per i possessori della tessera carburanti in Friuli Venezia Giulia il costo del carburante sarà inferiore forse per la prima volta nella storia rispetto a quelli di Slovenia e Austria".

L'assessore ha reso noto di esser stato contattato da altre Regioni interessate al modello degli sconti qui attuato, confermando anche che "si sta lavorando alla revisione della Lr 14/2010 e quindi a una nuova norma più agile e che permetta alla Giunta di intervenire prontamente in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo e avere maggiore precisione per esempio aumentando lo sconto per i comuni vicino ai confini oppure aumentare lo sconto per categorie sociali fragili".