Carcarlo Pravettoni si candida a sindaco di Udine

L'intervento di Carlo Pavan in Consiglio comunale a Udine continua a tener banco. Dopo le polemiche delle opposizioni e la replica del consigliere della Lega, arriva ora l'ironia di Paolo Hendell.

Rispolverando il personaggio di Carcarlo Pravettoni, arriva la piena solidarietà al consigliere. "A noi ricchi chi ci pensa? Era ora che il mio amico d'infanzia - come si chiama? Ah sì, Carlo Pavan - lo dicesse!", tuona in un video postato su Facebook Pravettoni, che annuncia quindi la sua candidatura come sindaco di Udine, indicando anche uno dei primi punti in programma: il 'bonus escort'.

"Se Pavan fa il consigliere, a me come minimo spetta la fascia tricolore!", chiosa Pravettoni.