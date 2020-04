Carceri, negata un'informazione trasparente

"L’informazione trasparente - si legge in una nota dell'Unione Camere Penali Italiane - è un dovere della pubblica amministrazione, che può trovare eccezioni solo per ragioni di sicurezza nazionale ed è un diritto di tutti i cittadini per esercitare un doveroso controllo democratico sull'esercizio dei pubblici poteri. Specie nel momento in cui il Governo e le Regioni adottano eccezionali misure fortemente limitative della libera circolazione e dell'attività di tutti al fine di contrastare il Covid-19".

"Da qui conferenze stampa e bollettini giornalieri della Protezione civile per rendere conto della gestione, della cura e della prevenzione dell'emergenza sanitaria in corso, ma è rimasta del tutto ignorata l’informazione sugli istituti di pena, nonostante un rilevante numero di persone ruoti attorno a essi, tra detenuti, personale, familiari, magistrati, avvocati, amministrativi. Una parte del Paese da sempre ignorata o comunque dimenticata ieri, ancor più oggi", continua la nota del’Unione Camere Penali Italiane.

"Fin dall’inizio dell’emergenza, ci siamo posti il problema della prevenzione negli istituti di pena, nel silenzio pressoché totale degli organi d’informazione e della stessa amministrazione penitenziaria. Dopo inutili sollecitazioni, il 2 aprile, la Giunta, assieme all’Osservatorio Carcere, ha posto pubblicamente 10 domande al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, stigmatizzando i numerosi silenzi e le varie reticenze sull’emergenza carcere, indegni di un Paese democratico. Una richiesta esplicita sulle misure adottate; sui presidi sanitari forniti ai detenuti e al personale; sulle modalità d’isolamento dei contagiati o presunti tali e di chi che era entrato in contatto con loro; sul numero dei contagiati tra detenuti e personale; sull’effettiva diminuzione del sovraffollamento; sul numero di braccialetti elettronici disponibili; sulle modalità di trasferimento dei detenuti".

"Ciò perché il rischio di epidemia nelle carceri riguarda non solo i ristretti, la polizia penitenziaria e il personale amministrativo e civile, che in esse opera, ma, ovviamente, anche l’intera comunità sociale, per la ovvia, catastrofica ricaduta sulle strutture sanitarie pubbliche di un eventuale contagio di massa. A tali domande non c'è stata risposta. Da qui l'iniziativa ulteriore dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane con la richiesta di informazioni inviata ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria", si legge ancora.

"Su undici Provveditori hanno risposto solo in tre: Campania, Lazio-Abruzzo-Molise ed Emilia Romagna-Marche. Anche il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto (Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino AA) non ha fornito alcuna risposta. In riferimento alla nostra Regione, l’Osservatorio Carcere ha, inoltre, denunciato la grave situazione di pericolo verificatasi pochi giorni fa nel carcere di Tolmezzo, dove sono stati trasferiti alcuni soggetti – decisione davvero improvvida, considerato il blocco nazionale, da oltre un mese, della libera circolazione – da istituti in regioni 'rosse' per la pandemia (Emilia Romagna-Lombardia-Piemonte); è stata accertata, nonostante un precedente periodo di isolamento e di tamponi negativi, la positività di alcuni al Covid-19. Si parla di cinque positivi e di altri che presenterebbero sintomi particolarmente evidenti di infezione, così come si è appreso dai familiari dei detenuti, della mancata adozione di dispositivi di protezione (mascherine e guanti) tra la popolazione detenuta, specie per coloro a contatto, per ragioni organizzative di istituto, con i trasferiti", prosegue la nota.

"Anche a questa interlocuzione, posta anche alla direzione del carcere di Tolmezzo, non si è avuto alcun riscontro. Poche informazioni che tuttavia offrono un quadro variegato di provvedimenti e di disponibilità di presidi sanitari, laddove sarebbe necessaria una 'cabina di regia' che governi una situazione di una pericolosità tanto elevata, quanto incompresa. A coloro che hanno risposto va tutta la nostra stima perché hanno avvertito la sensibilità di rendere conto della loro attività. Dovere d’informazione che altri, purtroppo, a oggi, non avvertono, pur rivestendo il ruolo apicale del governo della Giustizia italiana. Il Ministro Bonafede, alle autorevoli richieste della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, preoccupata per quanto denunciato in un ricorso sull’emergenza Covid-19 nelle carceri, ha risposto in segreto. Il diritto all’informazione resta così negato al Paese, ai diretti interessati, detenuti e familiari, agli Avvocati che continuano, comunque, una battaglia di civiltà in nome della Costituzione", conclude l'Unione Camere Penali Italiane.