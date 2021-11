Europe Direct Carnia, il Centro d’informazione sulle tematiche europee a servizio dei cittadini della montagna regionale, istituito l'1 maggio 2021 e compreso in una rete europea che conta 45 centri in Italia e 424 in Europa, organizza per sabato 27 novembre, dalle 11 alle 13 nella sala convegni della Comunità di montagna della Carnia, il suo evento di lancio.

Nell'occasione, alla presenza della Rappresentanza Italiana presso la Commissione Europea, saranno illustrati i risultati di “Carnia 2030 - Terra Coesa e Competitiva in Europa”, il processo partecipativo attivato nei mesi scorsi dalla Comunità di montagna della Carnia al fine di elaborare insieme ai cittadini e alle rappresentanze delle istituzioni pubbliche e private e del terzo settore una strategia di sviluppo locale per il prossimo decennio.

Ci sarà inoltre un confronto su come valorizzare al meglio le idee e le proposte emerse dai 15 tavoli attivati nel corso di Carnia 2030 nell’ambito del PNRR e della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Nel corso dell’incontro, oltre alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, interverranno Ermes De Crignis e Francesco Brollo, rispettivamente Presidente e Assessore referente per Carnia 2030 della Comunità di montagna della Carnia; Luca Boschetti, consigliere della Regione; Michel Zuliani dell’Ufficio di Piano della Comunità di montagna della Carnia; Luciano Gallo di Novia Srl e Giuseppe Graffi Brunoro, Presidente di PrimaCassa Credito Cooperativo Fvg.

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di registrazione al link presente nella sezione “Ultime notizie” sul sito web (attivo sino all’esaurimento dei 50 posti disponibili).

Sarà possibile seguire l’evento anche sul canale YouTube della Comunità di montagna della Carnia.