Carnia in lutto, è morto Tiziano Dalla Marta

Si è spento a 98 anni l'architetto Tiziano Dalla Marta, figura di riferimento in Carnia. Il ricordo dell'attuale sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, e del presidente dell'Anpi Tolmezzo, Pasquale D'Avolio.

"Si è spento stasera Tiziano Dalla Marta, classe 1922, già sindaco di Tolmezzo (dal 1965 al 1975, quando gli succedette Piutti) e persona stimatissima nella nostra comunità - scrive il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo -. Volle, fortissimamente volle, l’insediamento della Seima, oggi Automotive Lighting a Tolmezzo nel 1969.

Architetto, artista, partigiano, amministratore, ricordo che venne a congratularsi con me quando fui eletto nel 2014 e gli fece piacere trovare nell’ufficio del sindaco il suo quadro raffigurante San Martino, patrono di Tolmezzo. Battagliero lo fu anche, accanto a Romano Marchetti, quando il governo chiuse tribunale e procura: lo ricordiamo seduto sotto il portico all’ingresso del palazzo di giustizia a portare le ragioni della giustizia di prossimità! È triste non poter andare a rendergli un saluto, ma deve essere ancora più triste per i familiari (come per tutti coloro che in questo momento perdono una persona cara) che ho chiamato per porgere le condoglianze della nostra comunità, non poter accompagnarlo con una cerimonia funebre. Ma è così, all’epoca del corona virus. Avremo modo di celebrarne il ricordo - ho appena sentito a riguardo per questo i miei predecessori Piutti, Tondo, Cuzzi, Zearo - al termine dello stato emergenzale in cui ci troviamo".