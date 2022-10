Caro bollette, boom di richieste in Regione

Duemila domande in poche ore. E' subito boom di richieste per i contributi regionali a favore delle aziende, piccole e grandi, per far fronte al caro bollette.

Il sostanzioso canale contributivo, da 40 milioni di euro, ha attirato l'attenzione del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina è stata avviata la procedura tramite lo sportello telematico ed è stata "una mattinata di fuoco", commenta l'assessore regionale Sergio Emidio Bini.

A tal punto che anche il sistema informatico di Insiel è andato in tilt per alcuni minuti. Emergenza poi rientrata.

"Stimiamo – afferma ancora Bini – di soddisfare 39 mila domande". È importante sottolineare che il 92,5% delle imprese che potranno fare domanda sono micro aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro. Un aiuto concreto, insomma, per affrontare la prima fase dell'emergenza energetica".

"Il bando sarà aperto fino al 28 ottobre e l'assegnazione dei contributi avverrà seguendo la medesima procedura semplificata adottata per l'erogazione dei ristori durante la pandemia, con un iter che prevediamo celere".

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia (almeno dal 31 dicembre 2020) e rientrare nei codici Ateco elencati con la delibera. L'importo dei ristori varia in base alla dimensione dell'attività: le micro-imprese riceveranno mille euro, le piccole imprese 1.500 euro e le imprese di medie dimensioni 2.000 euro.