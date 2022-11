Caro bollette, Fiume Veneto studia il bilancio

L’impennata dei costi di energia e materie prime, in atto da oltre un anno, sta mettendo in seria difficoltà i bilanci degli enti locali. Anche a Fiume Veneto l’amministrazione Canton è da mesi al lavoro per recuperare risorse e ridurre le spese, con l’obiettivo di garantire ai propri cittadini servizi di qualità senza riduzioni.

“La situazione dei bilanci degli enti locali – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol -, come per le famiglie e le imprese, è estremamente complessa. Da alcune settimane abbiamo avviato l’iter per la predisposizione del bilancio di previsione 2023-25, sul quale l’inflazione, l’aumento dei costi dell’energia, del gas e delle materie prime inciderà pesantemente. Per il solo 2022 le casse comunali dovranno sopportare un aumento di spesa corrente di circa 500 mila euro per pagare le bollette, a cui si deve aggiungere almeno 1 milione e 500 mila euro per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche in corso, pena il blocco degli appalti".

"Per mantenere l’equilibrio dei conti, sia di parte corrente, che in quota investimenti, abbiamo iniziato già lo scorso marzo ad affrontare questa delicata situazione, sia attraverso interventi puntuali sulla riduzione dei consumi energetici, salvaguardando tuttavia scuole e palestre che rappresentano i due terzi della spesa comunale per il riscaldamento, sia attraverso una profonda revisione della programmazione, tagliando spese non più prioritarie e differendo nel tempo delle altre non urgenti. Stiamo intervenendo con un importante piano di efficientamento energetico del patrimonio comunale, sia sugli immobili che sulla pubblica illuminazione, proprio in queste settimane oggetto di riqualificazione con la sostituzione di quasi 3.000 corpi illuminanti vetusti ed energivori".

"Anche per il 2023 – conclude Cieol -, vogliamo garantire servizi senza riduzioni, mantenere la sicurezza sulle strade e negli spazi pubblici, senza aumentare le tasse come altri comuni si sono trovati costretti a fare. Crediamo sia fondamentale evitare che i nostri cittadini siano ulteriormente penalizzati, dopo l’inflazione, l’aumento di bollette e delle rate dei mutui".