Caro bollette, nuovo decreto contro i rincari

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

A breve ci sarà un altro provvedimento per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.

Per il Fvg, poi, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle ex province di Udine, di Pordenone e nei comuni di Trieste e di Muggia.