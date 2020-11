Carta di identità ostaggio di Roma

Noi friulani non aspettiamo da moltissimi anni soltanto il nostro messale, impantanato nell’ostracismo vaticano, ma anche un semplice adeguamento amministrativo dello Stato italiano: l’introduzione della carta di identità plurilingue come previsto dalla legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche legalmente riconosciute, come appunto quella friulana. La questione è finita così in parlamento, dove sei deputati friulani hanno rivolto un sollecito agli uffici della Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno affinché da Roma giunga una risposta in merito alle diverse richieste avanzate non solo a livello politico, ma anche dalla battaglia personale di Remo Brunetti e dall’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), cui si aggiunge anche una petizione che aveva riscontrato numerose adesioni tra i cittadini friulanofoni.

La lettera, indirizzata per conoscenza anche al ministro Luciana Lamorgese e al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, porta le firme dei deputati di Forza Italia Guido Germano Pettarin e Roberto Novelli, della Lega Aurelia Bubisutti, Daniele Moschioni, Massimiliano Panizzut, e del gruppo misto Renzo Tondo.



“La questione – si legge nella missiva - non solo riscontra un forte interesse tra la popolazione appartenente alla minoranza linguistica friulana, ma interviene nel merito di una disparità di trattamento esistente tra i gruppi linguistici minoritari legalmente riconosciuti ai sensi della legge 482/99. Riteniamo quindi fondamentale un intervento urgente da parte del Dipartimento, affinché i cittadini friulanofoni possano richiedere il rilascio del documento d’identità in versione plurilingue, con l’aggiunta della lingua friulana”. È lo stesso Pattarin ha chiarire l’iniziativa.Mi scusi, ma in tempi di pandemia la questione della carta d’identità in friulano è proprio così importante?“A mia opinione la pandemia non ci può far perdere di vista i valori della nostra identità, della nostra cultura e della nostra storia. Anzi, visto che sarà la forza morale determinante per affrontare e sconfiggere il virus, tutelare la nostra lingua ci darà ulteriori valori e forza”.Perché questo muro di gomma da parte di Roma?“Sono convinto che sia solo colpevole e offensiva ignavia. Le nostre insistenze confido saranno in grado di sbriciolare questo muro di illegittima sottovalutazione del tema e colpevole inattività”.È ovviamente una battaglia simbolica, qual è il vostro vero obiettivo?“I simboli non sono mai cose da poco e non sono mai fini a sé stessi. La carta di identità in lingua friulana non è solo un simbolo. È anche un mezzo, uno strumento di affrancamento, tanto più in questo periodo in cui, finalmente e dopo 20 anni, si è iniziato a esaminare al Senato la normativa di recepimento della Carta europea delle lingue minoritarie. Meglio tardi che mai, ma noi friulani non intendiamo aspettare più: vonde!”Avete consultato anche i vostri colleghi della maggioranza?“Non abbiamo ragionato in termini di maggioranza o di opposizione. Il nostro percorso è stato un ragionamento di comunità. Abbiamo interpellato tutti i deputati friulani e, quelli che tra loro hanno condiviso la nostra iniziativa, hanno sottoscritto. Sei sottoscrizioni non sono poche e direi che abbiamo fatto un bel passo avanti verso la comunanza di intenti dei deputati friulani”.