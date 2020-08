Carta famiglia, bonus nella Conca Tolmezzina

I Comuni della Conca Tolmezzina - Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis – informano che fino al 15 settembre i titolari di Carta Famiglia in corso di validità – e con Isee minorenni inferiore a 30.000 euro - possono fare richiesta alla Regione di un contributo a sostegno delle spese relative a servizi socioeducativi, di sostegno alla genitorialità (tra cui centri estivi) e di baby-sitting sostenute nel periodo maggio-agosto 2020, per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni.

La domanda va inoltrata al termine dello svolgimento di tutte le attività ricreative per le quali si richiede il contributo: la richiesta, infatti, deve essere unica e omnicomprensiva (per tutti i figli e per tutte le tipologie di spesa) e va trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line). La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o CRS-Carta regionale dei servizi. Alla domanda va allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute e quella comprovante l’avvenuto pagamento.

Per chi non l’avesse già, i requisiti per ottenere Carta Famiglia sono la residenza di almeno uno dei due genitori da almeno 24 mesi in Friuli Venezia Giulia e un’attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare, con importo uguale o inferiore a 30 mila euro. Viene rilasciata dal Comune di residenza o richiesta anche tramite il sistema informatico Istanze OnLine.

I contributi saranno erogati in base al numero di figli per nucleo familiare e all'entità della spesa effettivamente sostenuta tenuto conto delle domande pervenute e delle risorse disponibili.

Il bonus concesso dalla Regione è cumulabile con altri benefici già ottenuti fino al raggiungimento dei costi effettivamente sostenuti, a esclusione delle spese per servizi della prima infanzia (fino ai 3 anni) che già beneficiano dell’abbattimento rette.

Per tutte le informazioni consultare le pagine dedicate dei siti internet www.regione.fvg.it o www.comune.tolmezzo.ud.it.