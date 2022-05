Casa dello Studente di viale Ungheria, quale futuro?

"Questa situazione di stallo non è accettabile. E non è accettabile pensare di cambiare destinazione a un immobile di fondamentale importanza, visto anche il suo ruolo sociale e di aggregazione, per gli studenti. Ci siamo rivolti alla Giunta per sapere se intende aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti dell'Unione degli universitari di Udine e dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio del Fvg, il Comune di Udine, l’Università degli studi di Udine e i rappresentanti sindacali della Fillea Cgil: è l’unica strada per giungere alla scelta migliore per la comunità studentesca".

La perdurante chiusura della Casa dello Studente di viale Ungheria, a Udine, è un tema non più rimandabile secondo la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, che con un’interrogazione si è rivolta alla Giunta al fine di ottenere le risposte che gli universitari attendono da anni. "Il futuro dell’immobile va chiarito al più presto e le decisioni in merito vanno condivise con tutti i soggetti interessati" conclude Liguori.