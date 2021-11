Casa editrice esclusa dal Salone del libro, mozione di censura a Gibelli

I consiglieri di minoranza hanno presentato una mozione di censura nel confronti della condotta dell’assessore Tiziana Gibelli. A illustrare l’atto il primo firmatario Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), assieme ai colleghi Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia), Diego Moretti (Pd), Tiziano Centis e Simona Liguori (Cittadini) e Cristian Sergo (M5S).

Honsell ha subito specificato che la mozione di censura “nulla ha a che fare con la questione Foibe. Ciò che vuole censurare è un comportamento considerato inaccettabile. Gibelli, utilizzando termini gravissimi quali ‘ladra di verità’ per definire Kappa Vu, ha deciso di discriminare sulla base di valutazioni personali una casa editrice che da sempre si adopera per diffondere la cultura e la storia della nostra regione, escludendola dalla possibilità di esporre i suoi libri nello stand Fvg del Salone del Libro, realizzato con soldi pubblici”.

Moretuzzo sottolinea “l’importante lavoro da sempre svolto dalla casa editrice Kappa Vu, una parte importante dell’editoria nostra Regione, soprattutto per quanto riguarda la promozione della lingua e della cultura friulana. La sua esclusione è stata un errore e, a nostro avviso, questo comportamento va censurato”.

“Come gruppo del Partito democratico – ha poi aggiunto Moretti - abbiamo deciso di sottoscrive la mozione di censura perché riteniamo l'esclusione di Kappa Vu dal Salone del libro un atto arrogante, di parte e sbagliato. Kappa Vu riceve già dalla Regione finanziamenti per alcune attività che svolge anche con le scuole sulle lingue minoritarie. Auspichiamo che la mozione venga approvata”.

Anche i consiglieri Centis e Liguori sostengono le ragioni della mozione di censura: “E’ inaccettabile che l’assessore alla Cultura della Regione etichetti in maniera tanto semplicistica il lavoro pluriennale di una casa editrice”.

Infine, Sergo ha ribadito che la questione del Confine Orientale non è tema della mozione: “Lasciamo agli storici il compito di esprimersi su questa delicata questione, noi come Movimento 5 Stelle riteniamo che su questo tema non si debba dare spazio alle strumentalizzazioni come fatto dal centrodestra. Qui l’argomento centrale è un comportamento da censurare dell’Assessore”.