CasaPound contro Moretuzzo, accusato di diffamazione

“Casapound è un soggetto democratico, nel quale tutti gli associati hanno gli stessi diritti e che promuove azioni di solidarietà sociale”. Francesco Clun si è appellato allo Statuto del partito di cui è segretario provinciale a Trieste durante la testimonianza resa oggi davanti al giudice Roberto Pecile in Tribunale a Udine. Clun è comparso in qualità di parte offesa nel processo che vede imputato per diffamazione il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo.

Al centro del procedimento c’è un post di Moretuzzo pubblicato su Facebook il 5 agosto 2020, il giorno dopo che Clun entrò senza autorizzazione con altre 13 persone in Consiglio regionale e parlò al megafono per manifestare contro i consiglieri e il loro modo di trattare la questione migranti (nella foto, l'irruzione in Aula, ndr).

Nel post, l’autonomista chiedeva che Clun, allora dipendente regionale, venisse subito licenziato. “Siamo di fronte - si leggeva - all’infiltrazione nelle istituzioni da parte di soggetti eversivi e antidemocratici”.

Clun ha raccontato cosa accadde il 4 agosto di due anni fa, in particolare che nessuno intimò loro l’alt quando entrarono in Consiglio e che, dopo il licenziamento da parte della Regione, non è più riuscito a trovare un nuovo lavoro a causa della sovraesposizione mediatica. Clun, per i fatti di 2 anni fa, è imputato di interruzione di pubblico servizio e ha promosso una causa di lavoro contro la Regione. Nella prossima udienza, in calendario per fine maggio, è prevista la deposizione di Moretuzzo.