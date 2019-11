Casellati in Friuli per il Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

E' cominciata questa mattina la visita della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati in regione, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Prima tappa, alle 11, al Sacrario Militare di Redipuglia, per l’omaggio ai Caduti della Prima Guerra mondiale, alla presenza del sottosegretario del Ministero della Difesa, Giulio Calvisi, i prefetti di Trieste Valerio Valenti e di Gorizia Massimo Marchesiello, e il presidente Fvg Massimiliano Fedriga.

Qui Casellati ha ricevuto gli onori militari e il saluto delle autorità locali e dei Rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra.

Alle 12, la presidente ha fatto tappa a Gorizia dove ha incontrato le autorità regionali e locali in Municipio. Proprio in Comune ha tenuto il suo discorso di saluto sul tema “Dal teatro di guerra al laboratorio di pace”.

“Ho fortemente voluto fermarmi in Friuli perchè, come Presidente del Senato, ritengo che le Istituzioni - specie quelle parlamentari - abbiano il dovere di tenere vivo il dialogo con le realtà territoriali e di prestare attenzione alle loro peculiarità. E ciò non sarebbe possibile senza un confronto diretto e costruttivo con voi che siete i principali interpreti delle esigenze di questa Regione, delle sue province e dei suoi comuni”, ha detto Casellati a Gorizia. “Ma ho voluto fermarmi in Friuli anche per visitare e rendere un deferente omaggio ad altri importanti luoghi della memoria, nella convinzione che celebrare l'unità nazionale significhi soprattutto rivolgere un comune pensiero alle vittime di ogni guerra e di ogni conflitto che ha diviso e lacerato il nostro Paese, sia che indossassero una divisa militare, sia che fossero donne, uomini o bambini inermi”.

“Per questo, nel pomeriggio visiterò l'Ossario di Oslavia e il Parco della Rimembranza; mentre domani mi recherò alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Sabba. Ciascuno di questi luoghi, ci ricorda infatti che l'Italia - la nostra democrazia - ha trovato la sua dolorosa genesi anche in quelle pagine di smarrimento e di disperazione”, ha detto ancora la Presidente del Senato. “La ricorrenza del 4 novembre deve essere interpretata come una preziosa occasione per rendere onore al sacrificio dei nostri soldati. Ma deve costituire anche una opportunità per rinnovare la vicinanza al dolore degli orfani, delle famiglie e di tutti coloro che hanno perso un congiunto nelle foibe, nei campi di prigionia o nei rastrellamenti militari”.

“L'odio – ha detto poi Casellati - è un mostro che si nutre di inganni e pregiudizi, che cresce nell'indifferenza e nella colpevole ignoranza di ciò che è stato; di ciò che non deve più accadere. La libertà e la giustizia, il rispetto per il prossimo e per le diversità sono invece valori che non possiamo mai dare per scontati: sono l'eredità di chi ci ha preceduto, ciò che dobbiamo tramandare alle future generazioni. L'odio e le divisioni etniche hanno profondamente lacerato questa Regione. Gorizia, in particolare, specie nell'immediato dopoguerra, ha dovuto affrontare dinamiche geopolitiche complesse, che hanno messo a dura prova la tenuta stessa del tessuto sociale. Oggi quelle difficoltà possono dirsi in larga parte superate: gli spazi sono definiti, le tensioni, le incertezze e quel senso diffuso di precarietà appartengono al passato. Tutto questo non sarebbe stato possibile se - accanto all'azione dei Governi centrali e delle Istituzioni locali - non ci fosse stato l'impegno instancabile dei meravigliosi abitanti di questi territori. E' grazie a tutti voi se oggi Gorizia non è più solo un confine, ma un ponte verso l'Europa e verso i Balcani; un incrocio di culture, di etnie, di storie e di tradizioni capaci di tradursi in un incredibile incubatore di opportunità, di idee, e di prospettive di sviluppo che voi avete il dovere di cogliere e noi di sostenere. Grazie”.

Nel pomeriggio, accompagnato dalle autorità, Casellati visiterà l’Ossario di Oslavia e il Parco delle Rimembranze.

Alle 16, la presidente Casellati sarà a Udine, al Tempio Ossario di Udine dove sarà accolta dalle autorità locali e dall’Associazione Nazionale Alpini di Udine per deporre una corona d’alloro nella cripta.

Alle 16.30 la Presidente del Senato sarà a Palazzo Belgrado dove parlerà alle autorità regionali e agli amministratori locali del tema "Il modello Friuli e le relazioni con l'Unione Europea". La tappa a Udine si concluderà con una visita in serata a Palazzo Torriani dove la presidente Casellati incontrerà i vertici di Confindustria Udine.

Martedì 5 novembre, alle 10.30 alle 12, la presidente Casellati sarà a Trieste, al palazzo della Presidenza Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dove incontrerà le autorità regionali e cittadine. A seguire Casellati renderà omaggio ai Monumenti Nazionali della 'Foiba di Basovizza' e 'Risiera di San Sabba'.