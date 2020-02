Caso Gregoretti, il Senato manda a processo Salvini

Matteo Salvini sarà processato sul caso Gregoretti, la nave della Marina Militare con a bordo 131 migranti, rimasti per quattro giorni in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta, il 31 luglio 2019. All'ex ministro dell'Interno viene contestata l'ipotesi di sequestro di persona. La maggioranza giallor-rossa al Senato ha dato il suo via libera al processo, anche se il voto non è ancora definitivo (le urne resteranno aperte fino alle 19, per consentire a tutti i senatori di esprimersi).

Nel frattempo, sono però già arrivati i commenti. Il diretto interessato, si è detto “assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto. E lo rifarò appena tornato al Governo. Ho giurato sulla Costituzione, che prevede che difendere la patria è dovere di ogni cittadino. E io ho difeso l'Italia”, ha detto Salvini, mentre i senatori della Lega hanno lasciato l'Aula al momento del voto.

“Oggi i Cinque stelle non hanno tradito Salvini, bensì gli italiani”, commenta invece il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga. “Votando insieme al Pd, i grillini hanno infatti confermato di essere disposti a tutto pur di rimanere aggrappati alle loro poltrone, arrivando anche a umiliare gli organi costituzionali dello Stato e portando alla svendita di una fetta importante del nostro patrimonio democratico per ragioni di mero tornaconto politico. Un approccio, quello della maggioranza di Governo, diametralmente opposto dunque a quello di Salvini, che ancora una volta si è messo in gioco rinunciando al proprio interesse personale per salvaguardare quello degli italiani”.

“Il voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini è un fatto normale in un Paese normale. Purtroppo per un periodo la vita istituzionale del nostro Paese è stata stravolta dalla confusione tra interessi di partito e interesse nazionale e anche oggi in Aula si è tentato di confondere le acque”, ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a margine del voto con cui palazzo Madama ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti.

“La promessa di rifare le stesse cose qualora di nuovo al Governo suona come una cupa minaccia da parte di Salvini, che da capopartito non può permettersi di parlare a nome degli italiani. La Lega non mira a governare ma a comandare e per questo – conclude Rojc - le leggi sono un fastidio”.