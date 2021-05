Caso Gregoretti, non luogo a procedere contro Salvini

Sentenza di non luogo a procedere perché ‘il fatto non sussiste’ nei confronti di Matteo Salvini, imputato con l'accusa di sequestro di persona per il ‘caso Gregoretti’. E' la decisione del Gup di Catania, a conclusione dell'udienza preliminare. Al centro del procedimento nei confronti dell'allora ministro dell'Interno i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera nel porto di Augusta. Le motivazioni complete saranno pubblicate entro i prossimi 30 giorni.

"Assolto! No al processo perché il fatto non sussiste! Grazie Amici per avermi sostenuto, vi voglio bene". E' l'esultanza sui social del leader della Lega.

“Il proscioglimento di Matteo Salvini è una buona notizia non solo per la Lega ma per l’intero Paese: scagionare l’ex ministro dell’Interno da infamanti quanto infondate accuse significa infatti riconoscere la legittimità del suo operato politico in quanto esponente di Governo e permette di liberare finalmente il campo da mesi di speculazioni e illazioni a suo danno”, lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.