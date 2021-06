Caso Kronospan, il Comitato Abc in Regione

Martedì 29 giugno una delegazione del comitato Abc - Ambiente Bene per le Comunità porterà all'attenzione del Consiglio regionale a Trieste la grande preoccupazione della popolazione del territorio per il progetto di ampliamento della Kronospan di San Vito al Tagliamento, presentando in tale sede le richieste dei cittadini.

Alle 12.30 davanti al Consiglio in piazza Oberdan sono previste una manifestazione silenziosa e una conferenza stampa, mentre alle 13.30 le portavoci, con una delegazione ridotta del Comitato, su convocazione del presidente del Consiglio, incontreranno i capigruppo delle varie forze politiche per illustrare le ragioni delle preoccupazioni e le relative proposte.