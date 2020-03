Caso positivo al Cpr di Gradisca, esplode la polemica

Il Cpr di Gradisca è in queste ore al centro delle polemiche, dopo il riscontro di un caso di Coronavirus tra le persone trattenute.

Da un lato c'è il botta e risposta tra il sindaco di Gradisca d’Isonzo, Linda Tomasinsig, e Angelo Obit, segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia. A far scattare la discussione a mezzo social e comunicati, la positività di un nigeriano ospite del Centro e i modi e i tempi di comunicazione scelti per la diffusione della notizia.

Il sindaco, infatti, aveva annunciato ieri il caso di Covid-19 in un post su Facebook. Una scelta che, per il Sap, ha messo in pericolo l'incolumità delle Forze dell'ordine all'interno della struttura, che temono una possibile rivolta, sulla scia di quanto già accaduto in molte prigioni. "Il Questore di Gorizia, responsabilmente, aveva fatto mettere in isolamento la persona, poichè proveniente da un territorio ad alto rischio di contagio, attivandosi perchè fosse subito sottoposto a tampone", ricorda Obit. "Cittadini e operatori sarebbero stati più tutelat se Lei avesse giustamente protestato nelle sedi istituzionali", conclude la lettera al sindaco.

Sul confronto interviene anche il presidente di Anci Fvg Dorino Favot. “Un errore di comunicazione di cui, in momenti come questi di grande difficoltà, preferiremmo farne a meno. Trovo inammissibile che un rappresentante sindacale possa attaccare apertamente un sindaco con tali toni, considerando che le Fasce Tricolori in questo momento sono tra le categorie maggiormente esposte, sempre in prima linea per la gestione della crisi del Coronavirus e punto di riferimento per i cittadini. Non dimentichiamoci, infatti, che la figura del sindaco è fondamentale per mantenere la coesione nel proprio territorio e che quindi l’utilizzo di certi toni tra istituzioni è assolutamente sconsigliato".

"Il sindaco Tomasinsig, - ha concluso Favot - ha il sacrosanto diritto come tutti gli altri Primi cittadini della Regione di avere tutte le informazioni in merito all’emergenza Covid 19, veicolandole con accortezza pensando alle conseguenze che possono avere sul territorio. Mi auguro che si tratti solo di un incidente di percorso, visto il periodo particolarmente teso, un’eccezione ma non una regola con l’auspicio che ognuno di noi dia solo il meglio di se stesso per superare la crisi globale che stiamo affrontando".

Accanto alla querelle istituzionale, c'è poi l'appello della Rete Dasi Fvg che chiede il rilascio di tutte le persone trattenute oggi a Gradisca, "sospendendo l'operatività del Cpr, che non ha possibilità di isolamento nè strutture sanitarie adeguate, oltre a trovarsi in situazione già critica e di sovraffollamento. Le persone recluse - continua Gianfranco Schiavone, che è anche vicepresidente nazionale di Asgi - non hanno la possibilità di essere poste in isolamento. Si deve considerare il rischio enorme per tutti loro, ma anche per il personale che vi opera o che deve garantire la sicurezza e tenere anche presente il fatto che gli operatori entrano ed escono quotidianamente dalla struttura aumentando le possibilità di contagio all'esterno, a Gradisca e in tutto il territorio limitrofo".

"E' da prendere in seria considerazione quanto già richiesto a livello nazionale dal dottor Palma al Ministro competente per tutti i Cpr, alla luce del fatto che, al momento, le persone non possono essere rimpatriate data la chiusura dei confini e quanto proprio ieri consigliato anche dal Commissario europeo per i diritti dei detenuti", conclude Schiavone.