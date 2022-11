Caso Regeni, stop alle forniture militari all'Egitto

Oggi è stata presentata dal consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) insieme a Tiziana Cimolino (co-portavoce di Europa Verde in Fvg), Alessandro Capuzzo (del Tavolo della Pace) e Gabriella Zamperlo (del direttivo di Europa Verde) una mozione alla Giunta regionale dal titolo "Che il Governo vieti qualsiasi spedizione di materiale militare da Trieste all'Egitto".

"I principali siti che monitorano il traffico di armamenti - ha dichiarato Honsell - evidenziano come il Governo italiano abbia autorizzato vendita di materiale militare all'Egitto, anche dopo le torture e l'uccisione di Giulio Regeni e la successiva mancanza di collaborazione del Governo egiziano nelle indagini. Molte sono le aziende anche italiane che hanno partecipato alla più grande fiera internazionale delle armi Edex-Egypt Defense Expo, che si è tenuta in Egitto nel 2021".

"Oggi - prosegue il consigliere - a pochi giorni dalla grande manifestazione in favore della pace e contro il commercio delle armi, che sono uno dei principali motivi che portano alle guerre, è importante chiedere che questo commercio venga fermato. Il senso di questa mozione è che si vieti l'esportazione di armi verso l'Egitto dal porto di Trieste, anche per rispetto della memoria di Giulio Regeni".

Capuzzo ha esposto numerosi dati provenienti dal sito www.weaponwatch.net, facendo notare "il paradosso che nella conferenza internazionale COP27 sulla crisi climatica, in svolgimento in Egitto in questi giorni, non vengano conteggiate le emissioni dovute alle attività legate all'industria militare".

"La mozione presentata questa mattina dal consigliere Honsell - si legge ancora nel comunicato - si basa sull'articolo 11 della Costituzione, sulla legge 185/1990 che impedisce l'esportazione di armi verso Paesi in guerra o che violano gravemente i diritti umani e sul Trattato di Pace con l'Italia del 1947, che statuì la smilitarizzazione e neutralità di Trieste e del suo Porto franco internazionale".