Cavarzerani, gli orari ci sono. Il problema è farli rispettare

Gli orari di ingresso e di uscita obbligatori per gli ospiti dell'ex caserma Cavarzerani ci sono già e ci sono sempre stati. Lo precisa il Prefetto di Udine, Angelo Ciuni, che è in stretto contatto con l’assessore alla sicurezza di Udine, Alessandro Ciani e con il sindaco Pietro Fontanini.

“Il problema è farli rispettare”. I migranti, infatti, possono uscire durante il giorno ma devono rientrare per la notte. Diversamente, devono chiedere un permesso speciale al gestore della struttura. Il Prefetto assicura che, sul problema, c’è un confronto costante, sia con il Comune di Udine, sia con il Questore. “Non preoccupa tanto il gruppo di migranti senza biglietto" osserva Ciuni, "sebbene sia un atto deprecabile, quanto l’aggressione a un barista che voleva chiudere il locale e non ha potuto farlo perché minacciato dal gruppo di stranieri. Un fatto nuovo questo, che ci preoccupa e ci fa pensare. La situazione a Udine è sostanzialmente tranquilla, ma è necessario cercare soluzioni concrete, di concerto con tutti gli enti e le realtà coinvolte. Non è una questione semplice da risolvere, ma ci stiamo lavorando. A breve fisseremo un incontro con il Sindaco e con il Questore”.