Cavarzerani zona rossa fino al 25 agosto

Cavarzerani ancora zona rossa.Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha firmato l'ordinanza che riguarda l'ex caserma di via Cividale. “Alla luce dei nuovi casi di positività al #Covid19 registrati all'interno della Ex Caserma Cavarzerani - annuncia il sindaco -, ho firmato l'ordinanza che prevede il divieto di ingresso e uscita dalla struttura fino al 25 Agosto 2020".



"É una misura necessaria - sottolinea il primo cittadino - per contrastare e contenere la diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini.”