Cento anni del Milite ignoto, fervono i preparativi

Dopo l’incontro tra i Sindaci di Gorizia ed Aquileia, rispettivamente Rodolfo Ziberna ed Emanuele Zorino, avvenuto per concordare le attività da proporre congiuntamente per ricordare i 100 anni del Milite Ignoto, è arrivato il momento di incontrare le associazioni sul territorio con cui incasellare le iniziative che avranno luogo a Gorizia e che si legheranno a quelle di Aquileia.



Nei giorni scorsi l’Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico, Fabrizio Oreti, assieme agli uffici comunali, con la partecipazione del Consigliere Comunale, Franco Hassek, ha incontrato l’Associazione Nazionale Alpini, dei Beraglieri, dei Fanti, il Gruppo di Ricerca Storica Isonzo, tutte realtà che hanno presentato progetti in ricordo di un momento storico che ha toccato il cuore del Paese Italia.



"La riunione è servita per coordinare le diverse iniziative che saranno organizzate sia dal Comune sia dalle stesse associazioni - spiega Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia -. Lo scopo è quello di ripercorrere ciò che avvenne 100 anni fornendo anche una visione legata al futuro in un’ottica di pace".



"Con gli uffici comunali stiamo verificando tutte le incombenze burocratiche per farci trovare tutti pronti per un momento celebrativo che unirà tutta Italia visto che le diverse attività avranno un eco prestigioso poiché inserite nel calendario nazionale delle ricorrenze dei 100 del milite ignoto. Una preziosa occasione che darà risalto nazionale al territorio - conclude Oreti -. Ad ottobre presenteremo ufficialmente il programma".