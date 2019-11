Centrale A2A, la politica entri nel merito della riconversione

"Non ci sono solo l'Ilva e la Ferriera di Trieste: anche la centrale termoelettrica A2A di Monfalcone si trova di fronte a un bivio per poter coniugare sviluppo e sostenibilità". Lo afferma Diego Moretti, consigliere regionale Pd, nel ricordare le motivazioni che hanno spinto il suo Gruppo a promuovere un'audizione in IV Commissione sulla progettata conversione a gas della centrale a carbone di Monfalcone. Moretti fa presente come la cittadina goriziana abbia "pagato molto in questi decenni, in termini ambientali, la presenza dell'olio combustibile e del carbone.

"Nel 2015, il Governo (con la strategia energetica nazionale e con il Piano nazionale integrato per l'energia e l'ambiente) e la Regione (con il Piano energetico regionale), entrambi allora guidati dal Pd, definirono l'abbandono del carbone entro il 2025. Anche ieri, A2A ha confermato l'intenzione di voler anticipare questa tempistica".

Secondo Moretti, "ora è necessario che la politica locale (Monfalcone e non solo) e regionale evitino di mettere la testa sotto la sabbia e inizino a occuparsi dell'economia e del lavoro, entrando nel merito di un progetto che prevede un investimento di 500 milioni di euro e un insieme di iniziative che vanno dalla realizzazione di un nuovo impianto a gas a ciclo combinato (con la drastica riduzione delle emissioni in atmosfera e sull'impatto ambientale) e prevede lo sviluppo di iniziative legate alle fonti rinnovabili, soluzioni per economia circolare e possibili opportunità di servizi legati alla retro-portualità che permetterebbero di mantenere l'attuale assetto occupazionale diretto e dell'indotto, includendo le bonifiche necessarie dell'attuale sito".

"L'audizione - continua l'esponente dem - ci ha permesso di conoscere le linee generali del progetto e le tempistiche legate all'iter autorizzativo, di competenza ministeriale".

Il consigliere conclude esprimendo rammarico per l'assenza del sindaco di Monfalcone e di ogni altro rappresentante del Comune, impegnati, è stato spiegato in audizione, nella conferenza regionale sull'amianto.