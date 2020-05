Centri estivi, i sindaci Fvg chiedono alla Regione linee guida e risorse

I sindaci del fvg scrivono una lettara al presidente del Fvg, Massimliano Fedriga, per chiedere attenzione sui servizi di supporto alle famiglie.

"Nei giorni scorsi il Presidente Fedriga ha annunciato la costituzione di una “task force” tecnica per mettere mano alle linee guida a supporto della riapertura di tutte le attività produttive, per tenere insieme la tutela della salute dei lavoratori e le esigenze delle parti economiche - scrivono i sindaci della regione -. Molta attenzione viene data alla ripartenza economica della nostra regione.

Come amministratori locali, soprattutto in questo difficoltoso inizio della cosiddetta “fase 2”, ci confrontiamo quotidianamente con le richieste concrete dei cittadini che ci pongono delle questioni importanti in merito alla rete di supporto delle famiglie.

Da Sindaci, riteniamo quindi fondamentale che – insieme a salute, lavoro ed economia – grande attenzione sia data anche ai servizi che con salute, lavoro, economia hanno pure molto a che fare.



Se si ritorna al lavoro, sono infatti innanzitutto i servizi di supporto alle famiglie che permettono di lasciare in custodia minori, anziani, disabili. Se tali servizi non fossero disponibili, in un momento in cui viene meno l’aiuto dei nonni e le scuole restano chiuse, si finirebbe necessariamente per obbligare uno dei genitori – statisticamente spesso la donna – a ritardare la ripresa del lavoro. I bambini, poi, non hanno comunque sospeso l’attività scolastica e sono impegnati con la didattica a distanza e, allo stesso tempo, vivono il disagio di queste settimane, impossibilitati come sono alla socialità e alle normali attività collaterali. Lo stesso vale nel caso di genitori o parenti in età avanzata, non del tutto autosufficienti e bisognosi comunque di aiuto, che gravano sulle famiglie e spesso sulle donne".

"Chiediamo pertanto risposte rapide ai problemi che le famiglie dovranno affrontare a brevissimo. Accanto alle misure di part time e congedi, previsti dal Governo per la “fase 2”, la Regione si faccia promotrice di un’iniziativa per creare rapidamente dei percorsi qualificati per individuare baby-sitter e “badanti” riconosciuti per la loro professionalità, per la cui retribuzione riteniamo insufficiente e inadeguato sul lungo periodo il “bonus baby sitter” annunciato; essi potranno essere da supporto per i minori, i soggetti con disabilità e/o multiproblematicità, i soggetti anziani non autosufficienti e non assistiti dal servizio sanitario locale, i soggetti fragili che risentono della lunga quarantena ancora in atto e che necessiteranno di un accompagnamento particolare nelle prossime settimane.

Relativamente ai servizi per la prima infanzia, in attesa delle indicazioni dal Governo, serve da parte della Regione l’avvio fin da ora di una consultazione operativa con tecnici e amministratori per delineare ragionevolmente le caratteristiche richieste per i servizi, in conformità alla gestione dell’emergenza sanitaria nazionale, e ipotizzare il tipo di interventi affinché in quanto Comuni gestori di servizi possiamo essere pronti quando ci sarà maggiore chiarezza riguardo la riapertura;

Per quanto riguarda gli altri servizi correlati per il supporto alle famiglie, chiediamo quali servizi alternativi siano sperimentabili e quali siano le indicazioni precise per garantire in quest’ambito la salute pubblica, al fine di una pronta applicazione delle previste procedure di coprogettazione e riorganizzazione dei servizi".



"In generale - proseguono i primi cittadini del Fvg -, chiediamo che siano stabiliti nel più breve tempo possibile specifici protocolli di sanificazione durante la realizzazione del servizio, che garantiscano la tutela della salute pubblica e le indicazioni concrete riguardo (ad esempio) il numero accettabile di persone presenti, lo screening del personale. Chiediamo che proprio nella fase che si aprirà, la Regione ponga particolare attenzione alle possibili ripercussioni sui costi del servizio che graverebbero sui soggetti gestori delle strutture che erogano servizi per l’infanzia, nella malaugurata ipotesi che vi fosse la necessità di prorogare il distanziamento sociale anche nei mesi a venire ed essi non fossero nella condizione di erogare i servizi. In questo caso, si troverebbero in grossa difficoltà sia i soggetti gestori, per i mancati introiti e a caduta tutta la catena di prestatori annessi, sia le famiglie, nuovamente lasciate da sole con i propri problemi. Chiediamo che la Regione predisponga per tempo e rapidamente un piano di risoluzione in entrambi i casi;

In previsione dell’estate, di fronte alle “fughe in avanti” di qualche Comune con ipotesi di “mini centri estivi” con gruppi minori di partecipanti, è urgente che la Regione si faccia presente per garantire un’omogeneità di comportamento su tutto il suolo regionale, chiarendo come si potranno realizzare i servizi educativi estivi e altre attività socializzanti per i bambini, per venire incontro alle famiglie e ai bisogni dei ragazzi di poter svolgere attività sportiva, incontrare i coetanei e frequentare i luoghi di aggregazione, dopo mesi di isolamento e solitudine".



"Nel caso non si possa realizzare una ritrovata normalità nel breve periodo e si dovesse continuare con il distanziamento sociale come fattore di rallentamento e protezione dalla diffusione del Covid-19, la Regione dovrà assicurare servizi supplementari per le famiglie in cui vi sia la presenza di minori, di soggetti con disabilità e/o multiproblematicità, di soggetti anziani non autosufficienti e non assistiti dal servizio sanitario locale - proseguono -. In previsione dell’autunno, desideriamo che i Comuni e le famiglie possano essere forti, organizzati e operativi per l’avvio del prossimo anno scolastico. Su questo punto sono coinvolti tutti i livelli istituzionali ed è un obiettivo irrinunciabile al quale, come amministratori, dobbiamo tendere. I Comuni vogliono essere fattivamente al fianco degli Istituti scolastici, sostenendoli qualora fossero necessarie delle modifiche all’attività quotidiana scolastica e alla sua organizzazione. Si pensi, ad esempio, alla ventilata ipotesi della suddivisione delle classi, della regolazione per fasce di orari dell’ingresso e uscita dalle scuole ecc., con la conseguenza della necessità di assunzione di nuovo personale docente, di nuovi spazi-classe da predisporre e di sostegno alle famiglie nella nuova organizzazione della vita quotidiana. Chiediamo che la Regione, per quanto di sua competenza, elabori una serie di proposte e approfondimenti ispirati alla necessità di innovare spazi, metodi e strumenti didattici, e non ultimo di allestire gli spazi comuni degli edifici scolastici per rispettare le distanze di sicurezza, assicurare la possibilità di usufruire di un orario innovativo lungo tutto il corso della giornata e di usufruire delle linee di finanziamento utili per l’innovazione della didattica da potenziare, la digitalizzazione, la messa a disposizione della strumentazione digitale necessaria".



"A tal proposito - denunciano i sindaci -, segnaliamo che dal riparto dei contributi straordinari una tantum voluto dalla Regione e diretti all’acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado (L.R. 13/2019, art. 8, commi da 11 a 15), che consisteva nello stanziamento di circa 500mila euro, attualmente, con il sistema a sportello, risultano finanziati per il 2020 solo 28 Comuni, a fronte della richiesta (presumibilmente) da parte di tutti i Comuni della Regione. È necessario pertanto che la legge vada assolutamente rifinanziata, anche alla luce della situazione attuale e di ciò che ci riserva l’autunno".



"Queste nostre richieste si rivolgono alla Regione - concludono i sindaci del Fvg -, affinché pur nella necessità di condividere le decisioni nazionali, possa usare la nostra specialità dove possibile per fare scelte necessarie alle comunità, affinché le famiglie abbiano il supporto necessario nella nuova fase che ci apprestiamo a vivere e i Comuni possano approntare prima possibile la doverosa e urgente, quanto necessaria e possibile, pianificazione delle prossime settimane. Senza tale organizzazione, la “fase 2” ricadrà interamente sulle famiglie che, come già sta cominciando ad accadere, sono lasciate sole".