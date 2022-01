Cervignano, Andrea Zampar candidato per la Lista Il Ponte

“Sono sinceramente felice di poter annunciare ufficialmente che Andrea Zampar sarà il candidato Sindaco della lista “Il Ponte” nelle elezioni amministrative della prossima primavera”. Con queste parole Gianluigi Savino, Sindaco di Cervignano del Friuli, annuncia ufficialmente il nome su cui l’attuale maggioranza ha deciso di puntare per la prossima tornata elettorale.

Andrea Zampar, cervignanese dalla nascita, 46 anni, sposato con due figli, è Dottore commercialista e revisore dei conti, specializzato nella certificazione di progetti europei e nazionali. Componente del direttivo PD di Cervignano, già consigliere comunale dal 2012 al 2017 e assessore uscente con delega allo Sport, Bilancio e Innovazione. Ex giocatore di basket per oltre 25 anni, ha fatto parte del direttivo dei Veterani dello sport fino al 2012 ed è stato responsabile del gruppo teatrale Briciole d’arte del Ricreatorio San Michele.

“Confermo di aver dato la mia disponibilità a ricoprire l’importante ruolo di candidato Sindaco della Lista Il Ponte. Ho accolto con orgoglio la fiducia che mi è stata accordata dai componenti della maggioranza. Sono tanti i progetti che l’attuale amministrazione e le precedenti hanno posto in essere, compito della prossima sarà quello di portare a compimento i tanti finanziamenti a disposizione e proseguire nella direzione di recepimento di risorse da impiegare sul territorio”, commenta Andrea Zampar.

E continua: “La grande sfida di questi giorni e dei prossimi anni è rappresentata dai fondi del PNRR, sui quali stiamo già lavorando e che rappresentano una grande opportunità per il futuro degli enti locali, primo fra tutti l’ambito scolastico, che sarà al centro del nostro programma elettorale. Stiamo completando la squadra, che assieme a me si proporrà ai cittadini, saranno diversi i volti nuovi, donne e uomini che hanno già dimostrato di avere a cuore Cervignano e che sono certo saranno un importante valore aggiunto per le loro capacità e disponibilità. Compatibilmente con quanto sarà possibile fare nel rispetto delle normative attuali, nei prossimi giorni inizieremo ad incontrare la popolazione, per costruire insieme il programma elettorale dei prossimi 5 anni per la nostra città”.

Aggiunge il Sindaco Gianluigi Savino: “Andrea ha ricoperto la carica di assessore alle Finanze e allo Sport nella mia seconda Giunta e devo dire che si è da subito distinto per una grande voglia di operare giorno dopo giorno ed una carica personale sempre proiettata a raggiungere risultati ambiziosi, qualità che personalmente giudico fondamentali. La sua particolare conoscenza dei meccanismi della Pubblica Amministrazione dovuta all’esperienza ed ai suoi titoli accademici e professionali, unitamente ad una innata capacità di ascolto e di intuizione delle soluzioni più adatte ed efficaci ai problemi lo rendono la persona più adatta a ricoprire questo ruolo fondamentale per la nostra città".

Accanto a lui tutte le forze civiche e di centro sinistra che compattamente sorreggeranno Il Ponte e una lista profondamente rinnovata composta da donne e uomini impegnati a proseguire nel lavoro di buona amministrazione e di crescita di Cervignano.

"Sarà tanto il lavoro che spetterà alla nuova Amministrazione che dovrà attuare tutti i progetti e le iniziative già finanziate che in questi anni abbiamo costruito e che richiedono particolari conoscenze, capacità e serietà insieme ad un grande rispetto ed attaccamento a questa Comunità. Tutte doti che Andrea possiede e che sono certo caratterizzeranno il suo percorso quale Sindaco di Cervignano del Friuli”.