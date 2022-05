Cervignano Vale, ufficializzata la civica di Federica Maule

Ufficializzati i nomi dei 20 candidati della lista civica Cervignano Vale nata per sostenere la candidatura a sindaco di Federica Maule alle elezioni comunali di domenica 12 giugno. Composta da dieci uomini e dieci donne, sarà presentata alla cittadinanza nei prossimi giorni: “Una squadra - commenta Maule - di cui sono estremamente orgogliosa: sia i venti candidati sia le decine di altri sostenitori attivi che quotidianamente si spendono per questo nuovo progetto civico, estraneo a qualsiasi interesse di partito, rappresentano quel mix di energia e competenze di cui Cervignano ha bisogno per rilanciarsi”.

Ecco i nomi dei 20 candidati: Cristian Boemo, Federico Budai, Alessia Burgnich, Gloria Catto, Lorenzo Cosacco, Adrian Calin Dascal, Livia Ferrari, Lucia Fiumanò, Ilaria Giaccari, Verena Marchesan, Luca Negro, Massimo Pierdomenico, Elisa Qoshia, Silvia Ravenda, Riccardo Rigonat, Elena Sardella, Michele Sclauzero, Giuseppe Vargiu, Sofia Zambon e Leonardo Zonch.

“Una squadra - sottolinea Maule - in grado di rappresentare le tante anime della nostra Cervignano: dal mondo dell’associazionismo a quello delle professioni, dal sociale ai giovani. Le persone giuste per rendere concreta la nuova visione che abbiamo in mente per la città e le sue frazioni”.

Una visione sintetizzata nel programma che, assieme ai candidati, verrà presentato alla popolazione nei prossimi giorni, e che sarà consultabile online sul sito internet www.cervignanovale.it.

“Un programma concreto - spiega Maule - che vuole fornire risposte in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini. Il fiume Ausa e piazza Indipendenza sono il cuore pulsante della nostra città: daremo loro nuova vita per rilanciare l’economia cittadina. Ma sarà fondamentale anche potenziare i servizi per i tanti professionisti che lavorano a Cervignano, oltre a ripensare e ampliare gli spazi per i ragazzi e gli anziani”.

La lista civica nel frattempo prosegue il proprio autofinanziamento per sostenere le spese della campagna elettorale: “Desidero ringraziare - conclude Maule - le numerose persone che ci stanno sostenendo con le loro donazioni. In questi giorni inoltre verrà presentata anche la squadra delle Fontane, l’altra lista civica che sostiene la mia candidatura a sindaco in un progetto che vuole mettere il cittadino e le sue necessità al centro dell’azione amministrativa”.