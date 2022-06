Che fine ha fatto la convenzione antincendio con i pompieri?

"Che fine ha fatto la convenzione con i Vigili del Fuoco per l'antincendio boschivo?". Lo chiedono in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, ricordando "di aver più volte sollecitato negli anni scorsi il rinnovo della convenzione" e rimarcando anche che "ieri, a Sablici nell'Isontino, si è verificato l'ennesimo incendio di questo periodo di siccità".

"Poco dopo le 17, i Vigili del Fuoco sono stati allertati - spiegano gli esponenti pentastellati - e si sono recati sul luogo dell'incendio. Nel frattempo, è stata allertata la Protezione civile per l'invio di volontari, ma la sede centrale di Palmanova avrebbe asserito di non avere nessuno a disposizione e che si sarebbe attivata per reperire quanto prima volontari disponibili. In quel momento avrebbe, inoltre, potuto inviare solamente l'elicottero".

"I volontari della Protezione civile, da quanto abbiamo appreso, sono arrivati dopo le 18 dalla sede di Monfalcone. Premesso che l'antincendio boschivo è di competenza diretta della Regione e che i Vigili del Fuoco dovrebbero intervenire soltanto per la sicurezza di abitazioni e linee elettriche, ci chiediamo - continuano Dal Zovo e Sergo - perché ci sia stato un così grave ritardo nell'invio dei volontari e perché la convenzione con i Vigili del Fuoco per l'antincendio boschivo, firmata poche settimane fa con tre anni di ritardo, non sia ancora attiva, mentre i boschi della nostra regione continuano a bruciare".

"Nell'incendio in questione, i Vigili del Fuoco hanno ovviamente iniziato le operazioni di spegnimento senza aspettare l'arrivo della Protezione civile. Ciò a dimostrazione del fatto - continua la nota del M5S - che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è indispensabile in tutte le attività in cui ci sia pericolo per la popolazione, la vegetazione e la fauna. Senza di loro, ci saremmo probabilmente trovati a dover affrontare una situazione più grave, mentre non possiamo trascurare una situazione climatica che rischia di comportare un'estate a rischio per quanto riguarda gli incendi".

"Oltretutto, un'altra squadra dei Vigili del Fuoco era impegnata in un diverso intervento e quella di Trieste, nelle stesse ore, era a sua volta impiegata su un altro fronte. La squadra che si è recata sul luogo dell'incendio di Sablici - concludono Dal Zovo e Sergo - era composta da tre persone e per circa un'ora ha dovuto affrontare un incendio da sola, quando non sarebbe stata loro diretta competenza intervenire. Chiederemo la registrazione della telefonata e annunciamo già da ora un'interrogazione per capire i motivi del ritardo dell'invio dei volontari della Protezione civile".

"Nonostante sia scaduta da due anni, la convenzione con la direzione regionale dei Vigili del fuoco (esistente dal 2014) per la prevenzione e gestione degli incendi boschivi è ancora in attesa di una sua riattivazione. Questo ritardo è inaccettabile e a ricordarlo a tutti sono fatti come quello accaduto ieri a Sablici, tra Monfalcone e Doberdò del Lago, dove si è verificato l'ennesimo incendio di questo periodo di siccità". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti.

"Nei prossimi giorni - prosegue Moretti - la direzione regionale dei Vigili del fuoco ha convocato i sindacati, praticamente siamo ancora ai tavoli informativi. Intanto dalla Regione continuano ad arrivare solo annunci e proclami, come quello di solo due mesi fa quando si dava per fatto qualcosa che, come è evidente, è ancora nei cassetti. Scommettiamo che stavolta la colpa del ritardo, dopo che la Regione è stata ferma più di un anno, sarà addebitata al ministero dell'Interno?", conclude il capogruppo dem.