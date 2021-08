Anche Kabul, dopo altre città afghane, è caduta ed è finita nelle mani dei talebani che hanno annunciato la rinascita dell'Emirato Islamico. La bandiera bianca ora sventola sul pennone del palazzo presidenziale, mentre la popolazione fugge e lancia richieste di aiuto, spaventata dalla violenza e dal nuovo corso politico..



La politica, a livello internazionale, si interroga sul futuro del Paese e su quanto fatto in questi anni per stabilizzare l'Afghanistan, che in pochi giorni dal ritiro delle truppe Usa è ripiombato nel terrore.



"Che ne sarà delle donne con il ritorno dei talebani? Chiediamoci cosa abbiamo fatto e se era inevitabile lasciare un popolo in balia dell'estremismo islamico - afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Esteri a Palazzo Madama, dopo l'annuncio che i talebani sono entrati a Kabul -. Chiediamoci se i progressi fatti dalle ragazze afghane tornate a scuole e al lavoro sono destinati a svanire. Chiediamoci soprattutto se subire tutto quanto sta avvenendo con rassegnata impotenza o se ci sono iniziative politiche da intraprendere, visto che l'opzione militare è stata abbandonata".