Chi controlla i bilanci degli enti locali?

I presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, in collaborazione con Ancrel Fvg, presentano insieme alla Regione l’edizione 2023 del corso regionale dedicato alla revisione degli enti locali, che si articolerà in 11 appuntamenti dal 22 febbraio al 25 ottobre.

A otto anni dall’entrata in vigore della legge sulla finanza locale, che ha riorganizzato la funzione di controllo e certificazione dei bilanci degli enti locali (principalmente i Comuni) svolta dai Revisori degli Enti Locali, sarà l’occasione per fare il punto su come continuare a garantire che l’attività di controllo e certificazione dei bilanci degli enti locali sia svolta con indipendenza, efficacia e trasparenza, anche in relazione alle verifiche della Corte dei Conti. Saranno messe in evidenza le specificità della normativa Regionale rispetto alla disciplina nazionale, anche in relazione alle modalità di selezione e assegnazione degli incarichi di revisione.

Il corso sarà presentato giovedì 23 febbraio alle 11.30 nella Sala convegni Odec di Udine (via Giosuè Carducci, 44), alla presenza dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, e di Micaela Sette, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Udine, Mario Giamporcaro, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Trieste, Alfredo Pascolin, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Gorizia, Alberto Sandrin, Presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Gorizia e Rosa Ricciardi, Presidente Ancrel Friuli Venezia Giulia.