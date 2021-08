Chiarimenti sulla camionabile che verrà costruita nel bosco di Chiaulis

Fare chiarezza sulla nuova strada camionabile che verrà costruita nel bosco di Chiaulis e che porterà a Paularo. A chiedere lumi è il Consigliere di Open Sinistra FVG Furio Honsell che oggi ha depositato un'interrogazione.



"Di questa strada al momento si sa davvero poco, solamente che servirà una cinquantina di particelle private lungo il versante del bosco di Chiaulis e che il progetto nasce proprio in seguito alle richieste di questi proprietari. La strada però - continua Honsell - verrà finanziata dalla Regione FVG, per questo credo sia utile avere alcune delucidazioni al riguardo."



"La montagna è un ambiente fragile e la costruzione di una strada così impattante necessita senza dubbio un'accorta valutazione in modo da comprendere quali siano le ricadute ambientali che non alterino in modo irreversibile un intero territorio con ricadute anche su quelli vicini. Chiediamo dunque all’Assessore competente che faccia chiarezza su quali siano le motivazioni e le valutazioni fatte dalla Regione prima di decidere di investire in questo progetto e soprattutto se siano stati ascoltati tutti i portatori di interessi, non solo i privati che ne beneficeranno, ma in generale i cittadini dei territori coinvolti."