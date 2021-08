Chiarire i numeri degli addetti no vax in servizio

"Dopo tutto quello che è accaduto, dopo migliaia di morti, dopo l'evidenza dei fatti e dei numeri, dopo il Decreto del Governo che non lascia spazio alle solite interpretazioni, com'è possibile che ci siano ancora operatori sanitari non vaccinati in servizio nell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (Asfo)?".



Lo chiede in una nota il consigliere regionale Tiziano Centis (Cittadini) che, "amareggiato, ma deciso ad andare sino in fondo alla questione", si dice "pronto a chiedere conto all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, come sia possibile che l'Asfo continui a non far rispettare le direttive nazionali, consentendo ad alcuni suoi dipendenti non ancora vaccinati di lavorare a stretto contatto con malati e persone deboli. A quanto pare, uno di essi lavora persino al Pronto soccorso!".



"Nei prossimi giorni - spiega l'esponente civico - depositerò in Consiglio una nuova interrogazione, perché su questo aspetto è bene che si faccia chiarezza una volta per tutte. Va riconosciuto positivamente chi si vaccina, ma isolati e sospesi senza remore coloro che ancora si comportano come se nulla fosse accaduto, non rispettando la legge e il sacrificio degli altri".



"Quanti sono i no vax in servizio negli ospedali del Friuli Venezia Giulia? Perché continuano indisturbati ad andare al lavoro, senza essersi vaccinati? La Regione - conclude Centis - faccia sentire la propria voce nelle Aziende sanitarie: le persone fragili devono poter contare su personale sanitario vaccinato".