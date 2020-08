Cimpello-Gemona, 'assalto alla diligenza con il Recovery Fund'

"E' mai possibile che l'unico sviluppo immaginato avvenga sempre a spese del capitale naturale e che il futuro del territorio regionale venga visto soprattutto come un hub della logistica dei traffici da e per l'Europa”. Questo l'incipit del comunicato redatto dai rappresentanti di Legambiente Fvg in merito all'autostrada Cimpello-Gemona che la Giunta regionale ha detto di voler realizzare, attingendo dai finanziamenti del Recovery fund.

"L’opera a fronte di vantaggi presunti, produce disagio sociale, costi ambientali, paesaggistici certi e irreversibili, e genera una perdita di valore del capitale territoriale coinvolto", spiegano gli ambientalisti. "Si pensi al solo all’affiancamento e attraversamento del Tagliamento con due viadotti, ecosistema unico a livello europeo per le sue caratteristiche di naturalità nella parte mediana che verrebbe interessato dall’opera".

"Ma che fine ha fatto lo studio di fattibilità dell’opera finanziato dalla Regione?", si domanda Legambiente. "La disponibilità di un approfondimento sul tema è di estrema attualità perché i cambiamenti in tema di trasporti e mobilità sono ineludibili e meritano un serio approfondimento. Sbagliare investimenti in questo settore trasformandoli in spesa improduttiva vuol dire mettere a repentaglio non solo la qualità di importanti sistemi ambientali, ma anche la sostenibilità economica dell'investimento e, in prospettiva, il benessere sociale".

"Inoltre non possiamo pensare che coloro i quali (forze politiche e imprenditoriali), non siano a conoscenza che la destinazione di tali ingenti risorse finanziarie risultano soggette a ben precise 'condizionabilità' ovvero che i fondi dovranno essere utilizzati esclusivamente per il Green New Deal e per sviluppare la 'rivoluzione digitale'. Bisogna evitare l'errore di realizzare opere inutili e dannose. Questo piano, dove il collegamento autostradale non è l’unico problema, ha ormai 15 anni ed è nato su ragionamenti che sono esauriti o largamente superati dal tempo".

Secondo Legambiente "è venuto il momento di rivedere totalmente il progetto, congelando scelte che ritengono improvvide e che vanno contro i pilastri dello sviluppo sostenibile".