Cinquant’anni fa la strage di Peteano

Cinquant’anni fa, il 31 maggio 1792, una telefonata anonima segnalava ai Carabinieri di Gorizia la presenza, a Peteano, di una Fiat 500 abbandonata nel bosco. Il parabrezza è segnato da alcuni fori di proiettile. All’apertura del cofano esplode una bomba, che uccide tre dei militari che la stavano controllando - il brigadiere Antonio Ferraro e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni – e ferisce il tenente Angelo Tagliari e il brigadiere Giuseppe Zazzaro.

Una strage per la quale, dopo decenni di depistaggi, tra 'pista rossa' e criminalità locale, sono negli Anni ’90 si arrivò alla matrice del terrorismo nero, svelando una delle pagine più buie della storia repubblicana.

“Fa male vedere che i carnefici possono avere ancora voce. E fa ancora più male sapere che dietro quei carnefici c'erano uomini dello Stato, alcuni dei quali indossavano la stessa divisa”. Lo ha detto oggi a Mossa il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, durante la cerimonia che ha voluto ricordare il brigadiere dei carabinieri Antonio Ferraro, vittima assieme ai colleghi Donato Poveromo e Franco Dongiovanni della strage neofascista del 31 maggio 1972.

Tanto alto è il loro sacrificio e il loro valore - ha osservato ancora Zanin, che ha partecipato alla cerimonia assieme al sindaco di Mossa Emanuela Russian, al Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi e alla vedova di Ferraro - quanto è profondo il disonore e la vergogna per gli uomini delle istituzioni che sminuirono il valore di quel sacrificio. La Presidenza ha detto ancora che il problema non è tanto il rischio di perdere la vita - che chi indossa una divisa mette sempre in conto - ma il vedere confuso e offuscato nella nebbia il senso di quella morte, come è avvenuto per troppi anni.

Il riferimento è ai numerosi depistaggi che caratterizzarono l'inchiesta sulla strage avvenuta in provincia di Gorizia cinquant'anni fa, fino ad arrivare all'attribuzione delle responsabilità al gruppo eversivo di estrema destra Ordine Nuovo: sotto inchiesta finirono anche esponenti delle Forze armate e delle forze dell'ordine, ed è stato - secondo la Presidenza – uno dei momenti più bui per la nostra democrazia.

Antonio Ferraro, sepolto nel cimitero di Mossa, e le altre vittime di Peteano sono stati accostati dalla massima carica dell'Assemblea legislativa a quegli ultimi di cui parlava Pier Paolo Pasolini, quando nella sua invettiva contro il terrorismo il grande intellettuale disse che erano loro, i carabinieri e gli uomini in divisa, i veri figli del popolo, e non i giovani terroristi figli della borghesia.

A cinquant'anni dalla strage bisogna dunque coltivare la memoria e rendere onore a queste vittime troppo spesso dimenticate, mentre invece i carnefici vanno in televisione e hanno la possibilità di parlare e di scrivere libri. Le istituzioni – ha concluso la Presidenza - hanno il dovere di fare i conti col passato, assumendosi le responsabilità e trovando fino in fondo la verità, per arrivare a una giustizia piena.

“Non una ‘strage minore’, da relegare ai margini del territorio e della storia dell’eversione italiana, ma una vera azione di guerriglia contro lo Stato rappresentato dai Carabinieri. Un attacco ‘nero’ all’assetto istituzionale democratico nell’ambito di una strategia della tensione che ha goduto di coperture e depistaggi, complicità anche di politici di primo livello. Le vittime ancora una volta sono state servitori dello Stato, immolate in nome di un’ideologia violenta coltivata da responsabili riconosciuti e cui ancora oggi si ispirano movimenti di estrema destra. Chiamiamo le cose con il loro nome: il fascismo è stato ed è ancora fra noi”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, nel 50esimo anniversario della strage di Peteano.

"Ricorre oggi il cinquantenario dell'attentato di Peteano che provocò la morte dei tre carabinieri Antonio Ferraro, Donato Poveromo e Franco Dongiovanni e il ferimento di Angelo Tagliari e Giuseppe Zazzaro. A loro va il nostro pensiero”, sono le parole del consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. “Fu una strage vigliacca perpetrata da neofascisti, come stabilirono le sentenze. Ma la tragedia fu ancora più tremenda a causa dei depistaggi che subirono le indagini iniziali. Si cercò di incolpare, come per la strage di Piazza Fontana, associazioni di sinistra. Si scoprì poi che questi crimini erano la strategia di destabilizzazione perseguita dalla destra e dai neofascisti per indebolire la nostra democrazia. Dobbiamo rimanere sempre vigili e contrastare il riemergere dei fascismi. Allora come oggi”.

“E' nostro dovere parlarne e ricordare: la strage di Peteano, ma anche il tentato dirottamento di un aereo a Ronchi dei Legionari o il deposito di armi scoperto per caso da dei bambini nel comune di Duino Aurisina. Lo scontro politico, gli estremismi della destra più becera, il clima di paura hanno segnato anche queste terre”, ha dichiarato la senatrice Tatjana Rojc (Pd), comemorando il brigadiere Antonio Ferraro, i carabinieri Donato Poveromo e Franco Dongiovanni, assassinati dall’esplosione di un’autobomba in un attentato della destra estrema in località Peteano di Savogna d'Isonzo (Gorizia). “Gli anni di piombo hanno determinato una tensione lungo tutto il confine tra Italia e Jugoslavia – ricorda la senatrice - e pressioni pesanti hanno toccato anche sacerdoti sloveni, minacciati e denunciati. Specie tra gli sloveni della provincia di Udine si era diffuso un clima di paura a esprimere la propria appartenenza identitaria: la strategia eversiva puntava a dividere”.

"A 50 anni dalla strage di Peteano nella quale persero la vita tre carabinieri, resta un dovere delle istituzioni ricordare quel periodo segnato da atti terroristici gravissimi. Contro il fascismo strisciante (che ideò, organizzò e materialmente eseguì la strage) e contro i depistaggi accertati che vi furono, la parte democratica del Paese e delle istituzioni deve vigilare e opporsi: questo è il monito che deve restare a memoria dei carabinieri uccisi a Peteano e di tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita per contrastare le ideologie terroristiche e di violenza". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti in occasione del 50° anniversario della strage.