Cinque anni fa l'attentato al Bataclan

Ricorre oggi, 13 novembre, il quinto anniversario degli attacchi terroristici di Parigi, con la strage al Bataclan e allo Stade de France, costato la vita 130 persone di 26 diverse nazionalità. Tra queste, 90 le vittime al teatro, dove era in corso un concerto.

"Sono passati 5 anni dalla tragedia del #Bataclan - scrive l'europarlamentare della Lega, Elena Lizzi -. Una preghiera Mani giunte per le 130 vittime tra cui #ValeriaSolesin ricercatrice veneziana di 27 anni. Come lo dimostrano gli ultimi attentati non possiamo abbassare la guardia contro il terrorismo e l’estremismo islamico".

