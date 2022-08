Cinque milioni a Informest, strategica nella Cabina di regia del Pnrr

Ammonta a 5 milioni di euro il finanziamento a beneficio di Informest, Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia in assestamento di bilancio per cogliere le opportunità legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) oltre che per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento della programmazione comunitaria 2021-2027.

Lo riferisce l'assessore regionale alle Finanze sottolineando la professionalità di Informest nella progettazione e nella programmazione: un ruolo strategico soprattutto per il prezioso supporto che l'Agenzia riesce a garantire ai Comuni nella predisposizione delle domande per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La presenza di Informest, nella Cabina di regia dedicata, contribuisce ad avvicinare il più possibile il Pnrr alle esigenze del territorio.

L'esponente della Giunta ha rimarcato poi l'importanza dell'avviata collaborazione fra Regione e Informest che garantisce al Friuli Venezia Giulia di mantenere i target previsti nell'ambito della programmazione europea.