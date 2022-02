Circonvallazione sud, le precisazioni del sindaco di Pasiano

Il primo cittadino di Pasiano di Pordenone, Edi Piccinin, si rivolge ai cittadini, per dipanare i dubbi e fare chiarezza rispetto al tema lavori che riguardano la realizzazione della Circonvallazione sud.

“Durante il mio primo mandato - sottolinea Piccinin - ho sempre portato avanti incontri con gli assessori regionali che all’epoca seguivano la realizzazione di quest’opera per capire a che punto fossero le pratiche ma non solo, ho sostenuto anche una nutrita corrispondenza e altrettanto sto facendo ora con l’assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti per seguire l’andamento delle procedure. Gli incontri, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Ivo Moras, sono documentati dalla stampa. Non si dica che l’amministrazione comunale e il sindaco non si sono mai fatti sentire sul tema. Non si dica che il sindaco non abbia mai mosso un dito per portare a casa la realizzazione dell’opera”.

Ancor il sindaco: “La data del 2025 si riferisce a quando la circonvallazione sarà visibile agli occhi dei cittadini e non all’anno in cui verrà realizzata. Ci troviamo nel 2022, anno in cui verrà affidata la progettazione definitiva, infatti ora la regione è in fase di individuazione dei professionisti, che potrà essere pronta nel 2023 a cui seguirà la gara per l’affidamento dei lavori. Tempistiche di realizzazione il cantiere sarà ultimato per il 2025".

"Auspico la regione possa spingere con maggiore forza questo intervento e trovi i fondi necessari a coprire il quadro economico se ciò fosse necessario; considerando che ultimamente l’andamento dei mercati ha fatto lievitare i costi delle materie prime e della realizzazione delle opere. Personalmente continuerò ad interessarmi come ho sempre fatto perché la cittadinanza aspetta quest’intervento da più di vent’anni. Inoltre c’è anche la bretella a Sant’Andrea, la regione deve impegnarsi a portare avanti anche quest’altro intervento propedeutico alla nascita della nuova zona industriale”.