Ciriani contro tutti

Risposta piccata del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ai commenti poco lusinghieri che in questi giorni si sono letti sui social e relativi al cantiere di Viale Marconi.

"Vedo sui social network un pullulare di foto di Viale Marconi con commenti disperati, postate ad arte - scrive il sindaco -. Insomma, si commenta un cantiere come se fosse un'opera conclusa. È come se giudicassero il vostro abbigliamento alle sette del mattino, in mutande o accappatoio, e non dopo esservi lavati e vestiti. Vi chiedo di avere pazienza e giudicare quando i lavori saranno finiti. Giudichino i cittadini. L'opposizione non può farlo, perchè nei 5 anni precedenti a questa amministrazione non è stato avviata neanche una buca per i pili. Chiedere a uno come Conficoni cosa ne pensa di un cantiere è come chiedere a un fabbro se sa guidare un Boeing 747. Ho capito che si avvicina la campagna elettorale - conclude Ciriani -: non chiedo di volare alto come le aquile ma neanche di strisciare come le serpi"!