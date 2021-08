Cisint incontra il presidente della Fondazione CariGo

Non solo erogazione di fondi, ma soprattutto strategia di sviluppo: l’impegno programmatico presentato dal presidente della Fondazione CariGo, Alberto Bergamin, ha trovato piena sintonia con le posizioni del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, nell’incontro che si è svolto nella sede municipale.

Da parte di Bergamin è stata sottolineata “la volontà di lavorare assieme con tutte le realtà del territorio, tenendo conto del periodo particolare, dopo le vicende legate al Covid, che richiede una stagione di progettualità con proposte concrete che abbiano una reale ricaduta ai fini della crescita del territorio. Si tratti dell’ambito culturale come di quello sociale”.

Una linea condivisa dal sindaco Cisint che ha presentato il piano d'interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti per valorizzare le opportunità della città “che non vuole più a essere considerata solo come la realtà industriale dei cantieri navali. Nell’ambito culturale, Monfalcone si caratterizza con eventi di successo che si sono imposti a livello regionale, come Geografie, il Nordest Bike Festival e la Festa del mare".

Fondamentale è stato anche il lavoro di recupero dell’identità e delle radici storiche, concretizzato con importanti iniziative espositive e la promozione della Rocca, del parco tematico della Grande Guerra e del Museo della cantieristica. Nel campo sociale, invece, l’attenzione è rivolta ai giovani e ai soggetti vulnerabili, fra i quali le categorie meno tutelate come i disabili adulti gravi e gravissimi.

“In questa logica – ha rilevato il sindaco – vanno gli investimenti del Comune, ma anche le risorse rilevanti messe a disposizione dalla Regione, come i 9 milioni di euro per progettualità rivolte al termalismo, al litorale e al carso”.

Bergamin e Cisint hanno, dunque, convenuto che c’è un terreno ampio sul quale fondare la reciproca collaborazione che si tradurrà in un protocollo, sottoscritto nei prossimi giorni, articolato nei diversi settori di intervento, in particolare quello culturale e sociali. Sulla base degli accordi pre-Covid del 2018 e 2019, che avevano offerto la possibilità di acquisire preziose dotazione museali, come quelle di Mascherini per un valore assicurato di oltre un milione di euro. Una modalità che ora sarà sviluppata su un quadro generale di interventi.