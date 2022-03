Cisint lancia la ricandidatura a Sindaco di Monfalcone

Il Sindaco Anna Maria Cisint ha sciolto le riserve e oggi ha ufficializzato la sua ricandidatura alla presenza dei segretari regionali del centrodestra unito. Erano presenti Marco Dreosto per la Lega, Sergio Emidio Bini per Progetto Fvg, Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, Sandra Savino per Forza Italia e Renzo Tondo di Noi per l'Italia.

"E' un onore per me accettare la candidatura, dopo che mi è stata chiesta a gran voce non solo dagli esponenti politici quanto dai monfalconesi, che ringrazio per l'appoggio e la gratificazione che manifestano quotidianamente", ha detto Cisint.

"L'accettazione della mia ricandidatura nasce dal cuore perché amo Monfalcone e voglio dare ulteriore prospettiva a una Città che, solo pochi anni fa, era in ginocchio e grigia, senza neppure il Natale. Ora è risorta, vivace e di prospettiva. Ringrazio anche la squadra con la quale amministro, la Giunta, la Maggioranza e gli amici. Senza il gioco di squadra, non sarebbe stato possibile raggiungere obiettivi così alti come scuole, porto, lavoro, commercio, strade.... Il tutto consolidato a un forte senso di appartenenza e identità".