Cittadinanza a Patrick Zaki, botta e risposta in Aula

"La Camera ha approvato, con 358 voti favorevoli e la sola astensione di Fratelli d'Italia, la mozione che chiede al Governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto al Cairo". Lo rimarcano i portavoce regionali del Movimento 5 Stelle, in una nota.

"Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che, lo scorso maggio, una mozione analoga sia stata bocciata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con il voto contrario di tutto il Centrodestra, compresi quei partiti come Lega e Forza Italia che a Montecitorio ora si sono espressi invece a favore".

"In quell'occasione avevamo sottolineato il voltafaccia dei due partiti di Centrodestra - ricordano gli esponenti pentastellati -, che prima del voto nell'Aula di piazza Oberdan, a Trieste, avevano già votato positivamente al Senato alla concessione della cittadinanza a Zaki. Ma evidentemente in Consiglio regionale si valuta solo la provenienza delle proposte, bocciando sistematicamente quelle delle Opposizioni. La schizofrenia leghista e forzista, tra Roma e Trieste, lascia a dir poco disorientati su quale sia il reale orientamento dei due partiti rispetto a questa inquietante vicenda - concludono i consiglieri del M5S -. La figura che ci fa il Centrodestra regionale non è certo edificante, ma il timore è che a rimetterci sia l'immagine di tutto il Friuli Venezia Giulia".

"Grande soddisfazione che la Camera unanime abbia votato la richiesta di cittadinanza per Patrick Zaki", commenta in un tweet Furio Honsell (Open Sinistra Fvg). "Mesi fa una nostra analoga mozione è stata respinta dal Consiglio regionale. Purtroppo la maggioranza di Fedriga si è dimostrata nuovamente dissonante rispetto al sentimento comune".

"La mozione è stata bocciata perché la competenza sulla cittadinanza spetta al Parlamento e non certamente alla Regione e, di conseguenza, il passaggio in Consiglio regionale era assolutamente inutile". Così il consigliere regionale Danilo Slokar (Lega) risponde, con una nota, ai colleghi M5S che "spesso danno lezioni di coerenza agli altri, quando invece farebbero bene a fare chiarezza sulle loro posizioni".

"Era già stata approvata all'unanimità una mozione - ricorda quindi l'esponente della Lega - in cui si chiedeva ogni azione possibile a vantaggio di Zaki. A mio parere, altre mozioni non sono necessarie se non a utilizzare la vicenda per propaganda politica".

Nella sua nota, Slokar evidenzia come "ai pentastellati interessi solo sventolare bandierine e fare politica di annunci e di slogan, senza pensare alle reali necessità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e non solo".